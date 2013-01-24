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ReCare زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية

PTE7010MA/37
التصنيف الإجمالي / 5
  • ثبات إضافي لكل المرضى ثبات إضافي لكل المرضى ثبات إضافي لكل المرضى
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    ReCare زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية

    PTE7010MA/37

    ثبات إضافي لكل المرضى

    يمنح زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية 2.1 إمكانية وصول أكبر للمرضى الذين يشكون من صعوبة في تحريك القدمين والكاحلين. بالتالي، يمكن للمرضى تحسين التعلّم الحركي ونطاق الحركة وبناء القوة، بشكل خاص لمن يعانون مشاكل عصبية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية

    ثبات إضافي لكل المرضى

    يمنح زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية 2.1 إمكانية وصول أكبر للمرضى الذين يشكون من صعوبة في تحريك القدمين والكاحلين. بالتالي، يمكن للمرضى تحسين التعلّم الحركي ونطاق الحركة وبناء القوة، بشكل خاص لمن يعانون مشاكل عصبية.

    ثبات إضافي لكل المرضى

    يمنح زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية 2.1 إمكانية وصول أكبر للمرضى الذين يشكون من صعوبة في تحريك القدمين والكاحلين. بالتالي، يمكن للمرضى تحسين التعلّم الحركي ونطاق الحركة وبناء القوة، بشكل خاص لمن يعانون مشاكل عصبية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية

    ثبات إضافي لكل المرضى

    يمنح زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية 2.1 إمكانية وصول أكبر للمرضى الذين يشكون من صعوبة في تحريك القدمين والكاحلين. بالتالي، يمكن للمرضى تحسين التعلّم الحركي ونطاق الحركة وبناء القوة، بشكل خاص لمن يعانون مشاكل عصبية.

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      تحافظ أشرطة التثبيت ذات الخطافات والحلقات على القدمين مثبتتَين في مكانهما

      تثبّت حاوية الكعب والأشرطة ذات الخطافات والحلقات وضعية القدمَين، كما تسمح للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في تحريك القدمين والكاحلين بالاستفادة من ممارسة تمرين ركوب الدراجة.

      المواصفات التقنية

      • مجموعة الملحقات

        مجموعة
        1

      • التوازن

        -
        مع وزن إضافي

      • مادة المنتج

        -
        بلاستيك ABS

      • حجم السلك

        بوصات
        سلك قياسي بحجم 9/‏16 بوصات

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