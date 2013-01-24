إتصل بممثل فيليبس، أو بواسطة البريد الإلكتروني
إتصل بممثل فيليبس، أو بواسطة البريد الإلكتروني
صفحة الدعم للعناية الصحية للشرق الأوسط وأفريقيا.
صفحة الدعم لفيليبس للإنارة
فيليبس الشرق الأوسط وأفريقيا - المكتب الرئيسي
مبنى مجموعة شويري، قرية دبي للمعرفة
السفوح ٢، ص.ب. ٧٧٨٥
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ١١٠٠ ٤٤٦ ٤ ٩٧١+
فاكس : ١١٩٠ ٤٤٦ ٤ ٩٧١+
٣٢٩٣ انس بن مالك - حي الملقا
وحدة رقم ٥٢٠
الرياض ١٣٥٢١ – ٨٣٦٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦-١١-٢٨٣ ٤٦٠٧
جناح رقم ٤٠٣، الطابق الرابع، مبنى جميل سكوير
شارع التحلية، تقاطع التحلية وشارع الأندلس
جدة، المملكة العربية السعودية
هاتف : ٥٥٠٥ ٦١٠ ١٢ ٩٦٦+
برج إسمنت الشرقية، الطابق الخامس
مكتب رقم ٥٠٤، طريق الملك فهد.
ص.ب. ٨٥٠١، الخبر ٣٤٤٢١
الخبر، المملكة العربية السعودية
هاتف : ٠٢٢٧ ٣٨٨ ١٣ ٩٦٦+
فاكس : ٠٤٦٧ ٨٨٧ ١٣ ٩٦٦+