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الاستشارات

تأخذ Philips على عاتقها إدارة التعقيدات في مجال تقديم الرعاية في الحاضر كما في المستقبل

في ظل الحاجة إلى إصلاح الرعاية الصحية والتعقيدات المتزايدة في احتياجات الفئات السكانية من المرضى كبار السن والقيود الاقتصادية المتزايدة، ترزح المستشفيات والأنظمة الصحية اليوم تحت مستوى غير مسبوق من الضغوطات، في حين أنه يتوجب عليها اتخاذ قرارات حاسمة للتعامل مع متطلبات تقديم الرعاية الآنية وطويلة المدى على الرغم من كل تلك التحديات الموجودة.  

"أتت فكرة تأسيس مجال خدمات تحويل الرعاية الصحية كاستجابة مباشرة للتعقيدات المتعلقة بتقديم الرعاية الصحية في كل المجالات. وستعمل خبراتنا على دعم موفري الرعاية في تحسين نتائج علاج المرضى وتقديم قيمة أفضل للعلاج وتوسيع إمكانية الوصول إلى الرعاية، ما يؤدي في النهاية إلى خلق مستقبل جديد للرعاية الصحية".  

 

فرانز فان هوتين  

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Royal Philips  

وكشركة تتمتّع بخبرة طويلة في المجال الطبي، نجد في ذلك فرصة فريدة من نوعها لتحسين الأسس التي يرتكز عليها الجانب الطبي السريري والجانب العملي في سلسلة الرعاية المستمرة. فقد صُممت الاستراتيجيات والبرامج المخصصة والمتمركزة حول المريض لمساعدة قادة الرعاية الصحية في تحقيق نتائج مستدامة ورائدة في السوق، في ما يتعلق بالجودة وإمكانية الوصول إلى الخدمات والتكلفة ومستوى رضا كل من المريض وفريق العمل.

ما من شركة استشارات في مجال الرعاية الصحية تمتلك إرثًا يمكنه المنافسة مع إرث شركة Philips العريق من الابتكارات السريرية وتحليلات الرعاية الصحية المتقدمة مع الخدمات المخصصة لتحسين الأداء والخبرة في مجال الرعاية الصحية وإدارة صحة السكان والتعليم السريري. وتسمح لنا الآراء والأفكار والخبرات الفريدة التي نعتمدها كشركة تبني نهج متكامل يهدف إلى تحسين مستوى الرعاية، ويتسم بالشمولية والواقعية العملية من دون الاعتماد على مورِّد محدد. ومن هنا، تستطيع Philips لعب دور الشريك الشامل في الحلول خلال عملية الانتقال إلى الرعاية المستندة إلى القيمة، وذلك لإفادة المرضى والموظفين والمجتمعات التي تتم خدمتها.

 

تعلّم المزيد حول خدمات تحويل الرعاية الصحية للتي تقدمها شركتنا.

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

تحسين الأداء العملي والسريري

تقديم أداء محسّن عبر التميّز التشغيلي

يُعد إدخال التحسينات المستمرة على النتائج السريرية والتشغيلية والمالية علامة مميزة لمؤسسات الرعاية الصحية ذات الأداء العالي في عصرنا الحالي.

 

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عروض الحلول 


تحسين الأداء التشغيلي ›
كفاءة العمليات السريرية ›
استخدام الأصول الرأسمالية والتخطيط لها ›

حلول تجربة الرعاية الصحية  

تغيير تجربة الرعاية الصحية للمرضى وعائلاتهما وموفري الرعاية إلى الأفضل

تغيير تجربة الرعاية الصحية للمرضى وعائلاتهما وموفري الرعاية إلى الأفضل

تساعد الحلول التي تقدمها الشركة في تحويل بيئة الرعاية إلى مكان مريح وهادئ بالنسبة إلى المرضى، وإلى مكان عمل فعال ومحفّز لفرق العمل.

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عروض الحلول  


استشارات التجربة ›
حلول Ambient Experience لغرف المستشفيات ›

صحة السكان

صحة السكان
المصدر:لوحة مسح الإنفاق الطبي ، وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة، ستيفن B. كوهين، دكتوراه، نوفمبر 2012  

استراتيجيات وحلول لتمكين الرعاية المستندة إلى القيمة وتطبيقها

نظرًا لتزايد تعقيدات فئات المرضى بين السكان وتنوعها، تواجه أنظمة الرعاية الصحية تحديات تتمثّل في تحديد استراتيجيات الرعاية لمجموعات وحالات معينة ومكلفة من المرضى.

 

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عروض الحلول

 

التقييم الاستراتيجي ›
برامج الجودة السريرية ›
مبادرات الأشخاص والعمليات ›
حلول التكنولوجيا والبيانات ›

الخدمات المدارة

الخدمات المدارة

معالجة الاحتياجات التكنولوجية الشاملة لتحقيق نجاح طويل الأمد

يمكن أن يشكل التعاون مع شريك استراتيجي ملتزم بتحسين رعاية المرضى من خلال الابتكارات المفيدة عاملاً أساسيًا من العوامل التي تحدث فرقًا في أنظمة الرعاية الصحية.

 

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عروض الحلول 


خدمات المعدات المدارة ›

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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