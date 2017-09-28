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    يرجى النظر في الاقتراحات التالية للعثور على المنتج الخاص بك:

     

    • استخدم رقم طراز المنتج الأصلي الكامل (على سبيل المثال GC6440 أو HD9650/90 أو HX9351/52).
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    • البحث بالاسم: "Sonicare Diamondclean"، "Airfryer XXL"، "Oneblade" على وجه التحديد، لفرش الأسنان الكهربائية؛ تحتوي أرقام طراز فرشاة الأسنان على "/" (على سبيل المثال: HX9361/62). نقترح عليك التحقق من صندوق المنتج (يمكن أن يكون رقم الطراز في الأسفل) أو في فاتورتك. بعض الأخطاء الشائعة؛ HX680A، HX939B، HX6100. هذه هي مقابض أو أجهزة شحن فرشاة الأسنان.
    • فيما يتعلق بآلات الحلاقة الكهربائية أو أدوات التشذيب أو Oneblades: "NL9206AD" هو الرمز البريدي للمصنع؛ تتم طباعة رقم الطراز بالقرب منه. بعض الأمثلة: S7788/55، QP2620/65، QT4070/41

     

     
    بدلاً من ذلك، ابحث عن منتجك عبر الفئات بدءًا بالنقر فوق "تصفح حسب الفئة"
     
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    عثرنا على {number} من المنتجات المتوفرة خارج بلدك، لذا قد لا تنطبق العروض الترويجية المحلية.

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    يرجى تحديد الطراز المتوفر لديك بالاستناد إلى آخر رقمَين من رقم المنتج، على سبيل المثال، RQ1280/21.

    Found your model!

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