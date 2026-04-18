Input Voltage
120 +/- 10% VAC
Dimensions
58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
Input Frequency
60
Average Power Consumption
350
OPI (Oxygen Percentage Indicator) Alarm Levels
Low Oxygen (82%) and Very Low Oxygen (70%)
Oxygen concentration* (at 5 LPM)
93 +/- 3
Weight
14 (31) kg (lbs)
Outlet Pressure
5.5
Liter Flow
0.5-5
Sound level
45 (typical)
Operating Temperature
12°C to 32°C/55°F to 90°F
Storage/Transport Humidity
-34°C to 71°C (-30°F to 160°F) up to 95% relative humidity
Operating Humidity
up to 95
Operating Altitude
0 to 2286 m (0 to 7500 ft)