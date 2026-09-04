Search terms

Philips Support

How long can I use a Philips Avent pacifier?

Published on 04 September 2026

We recommend replacing the pacifier after 4 weeks of use for safety and hygiene reasons. The pacifier should be replaced earlier than 4 weeks if it is damaged in any way. We recommend carefully checking the pacifier for safety before every use by pulling on it in all directions.

Play Pause

The information on this page applies to the following models: SCF376/24 , SCF080/23 , SCF080/26 , SCF091/37 , SCF091/41 , SCF091/42 , SCF091/46 , SCF349/47 , SCF376/33 , SCF376/32 , SCF087/02 , SCF087/11 , SCF376/28 , SCF376/13 , SCF376/01 , SCF091/07 , SCF349/18 , SCF085/58 , SCF085/59 , SCF085/60 , SCF085/61 , SCF349/22 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF091/18 , SCF376/19 , SCF376/18 , SCF376/14 , SCF099/20 , SCF080/11 , SCF080/12 , SCF349/10 , SCF222/01 , SCF223/03 , SCF222/02 , SCF085/05 , SCF085/06 , SCF085/19 , SCF085/14 , SCF223/02 , SCF376/12 , SCF376/10 , SCF376/21 , SCF376/11 , SCF376/22 , SCF244/00 , SCF194/05 , SCF169/37 , SCF172/50 , SCF172/62 , SCF172/68 , SCF172/70 , SCF176/24 , SCF176/28 , SCF176/68 , SCF182/63 , SCF182/64 , SCF186/26 , SCF194/01 , SCF194/02 , SCF194/04 , SCF212/20 , SCF213/20 , SCF244/21 , SCF244/23 , SCF344/21 , SCF344/23 , SCF212/00 , SCF176/20 , SCF176/21 , SCF178/23 , SCF172/22 , SCF174/22 , SCF178/24 , SCF174/21 , SCF176/22 , SCF174/20 , SCF127/82 , SCF121/82 , SCF131/17 , SCF129/87 , SCF129/42 , SCF129/12 , SCF125/42 , SCF125/12 , SCF132/01 , SCF132/02 , SCF132/32 , SCF132/42 , SCF132/82 , SCF132/87 , SCF133/01 , SCF133/02 , SCF133/32 , SCF133/42 , SCF133/82 , SCF133/87 , SCF125/11 , SCF129/11 , SCF123/42 , SCF123/17 , SCF124/42 , SCF121/42 , SCF128/42 , SCF128/01 , SCF121/12 , SCF121/11 , SCF120/42 , SCF120/01 , SCF124/01 , SCF127/17 , SCF125/87 , SCF131/42 . Click here to show more product numbers Click here to show less product numbers

Frequently Asked Questions

Contact Philips

We are happy to help you

Contact Philips

We are happy to help you

Looking for something else?

Discover all Philips Support options

Support Homepage
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.