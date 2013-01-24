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إدارة أنظمة الإنذارات

دعم شامل لأي مشكلة منذرة بالخطر

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يمكن أن يتراوح إجمالي إشارات الإنذار المرسلة ما بين 500 و4700 أو أكثر من ذلك في خلال 24 ساعة في الوحدة الواحدة. 1

ترهق الإنذارات غير العملية (غير الموجبة لاتخاذ إجراءات) موارد المستشفى وتساهم في إجهاد نظام الإنذارات، الأمر الذي يؤثر على جودة رعاية المرضى. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتحول مسألة إزالة التحسّس البسيطة إلى مسألة تفصل بين الحياة والموت.
 
يُعتبر إجهاد نظام الإنذارات أهم خطر تكنولوجي قد يواجه مؤسسات الرعاية الصحية¹ وهو موضوع برنامج الأهداف الوطنية لسلامة المرضى الصادر عن اللجنة المشتركة حول إدارة نظام الإنذارات.

وليست هذه المشكلة بالأمر الجديد علينا، ونحن ندرك بعمق أبعادها. من هنا، وضعنا نصب أعيننا هدف تغيير مفهوم برنامج إدارة نظام الإنذارات حتى يتسنى تقديم إنذارات وإشعارات عملية في الوقت الفعلي اللازمة لتوفير استجابة سريعة وتدخل مبكر لعلاج المرضى.

وبفضل حلول إدارة الإنذارات وخدمات الاستشارات الشاملة، سيتمكن مقدمو الرعاية لديك من الحصول على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب لتقديم الرعاية المستهدفة.

 

تعلّم المزيد حول حلول إدارة الإنذارات.

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

4 خطوات لإدارة نظام الإنذارات بنجاح

أقدمت Philips على التعاون مع شركة استشارية رائدة في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة لإجراء تقييم موسّع وصياغة خطة عمل تهدف إلى إدارة نظام الإنذارات بنجاح. وستساعد هذه الخطة في تطوير نهج منسق وتنظيمي لإدارة نظام الإنذارات السريري في المستشفى لديك.  

تنزيل التقييم

 

تنزيل الدليل

تحسين إدارة نظام الإنذارات في كل أقسام مؤسستك

حماية الحقوق

حماية الحقوق

"نعمل عن قرب مع الجمعيات التجارية الرئيسية والمؤسسات الأكاديمية الهامة لتوفير أحدث المعلومات حول إدارة نظام الإنذارات.

 

تتضمن رؤى الشركاء التي تتم مشاركتها الأبحاث واستراتيجيات الإدارة والمواضيع ذات الصلة. وهذا التقرير أمر معتاد في استبيانات الإنذارات السريرية الوطنية الصادرة عن مؤسسة تكنولوجيا الرعاية الصحية.

 

هناك علاقة بيننا وبين:

وضع المريض في قائمة الأولويات

ان خدماتنا لتحويل الرعاية الصحية من الممكن ان تساعدك على البدء

معالجة مشاكل سلامة المريض

قد يكون لأي إنذار فائت أو تم كتمه أو لم يتم الرد عليه، عواقب مميتة على المرضى. ويشكّل هذا الموقف سمة من سمات مشكلة متعددة الأوجه يجب أن تتضمن نظرة عن الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا وثقافة مؤسستك. وهنا يكمن دورنا في المساعدة على إجراء مراجعة ووضع حلول وبلورة خطة تنفيذ.  

 

تعلّم المزيد حول خدمات الاستشارات

Focus on your patient through strong alarm management

كسب ثقة المريض

هناك تساؤل شائع بين الناس يقوم على مبدأ "إذا لم يكن الإنذار يعني شيئًا، فلماذا تم إطلاقه في الأساس؟" ويوّلد شعورًا بالقلق. يريد المرضى معرفة مدى تركيز موفري الرعاية على الأمور المهمة التي تؤثر مباشرةً على رعايتهم وشفائهم. ولهذا تساعدك حلول إدارة أنظمة الإنذارات التي نقدمها في استرجاع ثقة المرضى من خلال المساعدة في إدارة الإنذارات والحد من الإنذارات غير العملية.

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بواسطة مقاييس الإنذار المبكر الآلية.

 

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الموارد

  • حلول مصممة لتلبية احتياجاتك في مجال إدارة نظام الإنذارات
    حلول مصممة لتلبية احتياجاتك في مجال إدارة نظام الإنذارات
    الجيل التالي من وسائل متابعة المرضى: نظام IntelliVue Information Center iX
    الجيل التالي من وسائل متابعة المرضى: نظام IntelliVue Information Center iX
  • استخدام فعّال لنظام IntelliVue Information Center iX الذي تقدمه شركتنا ضمن نظام Banner Health الاستشفائي
    استخدام فعّال لنظام IntelliVue Information Center iX الذي تقدمه شركتنا ضمن نظام Banner Health الاستشفائي

    المستندات التقنية

    المحاضرات عبر الإنترنت

    الأدلة / النظرات العامة

    1 Health Devices Top 10 Health Technology Hazards for 2014, Adapted from Vol. 42, Issue 11, Nov. 2013. ECRI Institute

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك