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قصة الابتكار من شركتنا

إطلاق العنان للرؤى بهدف تطوير ابتكارات قيّمة تحمل أهمية

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent
بدءًا من أجهزة الموجات فوق الصوتية ذات السعر المقبول للأعداد المتزايدة من سكان العالم ووصولاً إلى نظام أساسي صحي رقمي يجمع معلومات المرضى الطبية في الوقت الفعلي ويحللها، تضع المقاربة التي تعتمدها شركة Philips في مجال الابتكار دائمًا احتياجاتك أولاً.

تقوم الخطوة الأولى على فهم عالمك الخاص، إذ نسعى إلى معرفة التحديات التي تواجهها وكيفية تأثير أوجه التغيير في مجالي الرعاية الصحية والتكنولوجيا على قدرتك على تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.

تعتبر التركيبة التي تجمع بين تفكيرنا الإبداعي والمعلومات المهمة التي نحصل عليها من المرضى وموفري الرعاية أساسًا مهمًا في عملية تصميم ابتكارات قيّمة تحمل أهمية.

إنشاء أقصر مسار لأفضل رعاية من المستشفى إلى المنزل.  

إنشاء أقصر مسار لأفضل رعاية من المستشفى إلى المنزل.
تعال معنا لاكتشاف ابتكاراتنا أثناء العمل وكيف يمكننا المساعدة في إبقاء الناس بصحة جيدة وسعداء

التركيز على الأفراد  

نحن نسأل موفري الرعاية والمرضى عن ما يحمل أهمية فعلية بالنسبة إليهم، أي الجوانب التي تترك تأثيرًا هادفًا ومهمًا على حياتهم وعملهم، وذلك لضمان تلبية الحلول التي نقدمها لاحتياجاتهم الحقيقية.
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الخبرة السريرية

سواء أكنّا نبتكر جهاز موجات فوق صوتية سهل الاستخدام أو نجعل واجهة شاشة متابعة المرضى أكثر بساطةً أو نقدم رؤى سريرية تساعد أخصائي الأشعة في التوصّل إلى التشخيص المطلوب في وقت أقل وبثقة أكبر، بذلنا جهدًا كبيرًا لتصميم حلول بهدف زيادة فعالية مستوى تقديم الرعاية الصحية وكفاءتها.

 

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البحث والتحليل

بدعم من الأبحاث المعمّقة والتحليلات التفصيلية والبيانات القابلة للتنفيذ، وبالإضافة إلى البيانات التي يتم الحصول عليها مباشرةً من العملاء؛ ننجح في تطوير حلول مصممة للتغلب على العقبات التي تواجهنا في العالم الحقيقي من أجل تقديم رعاية أفضل للمرضى.
الرؤى في المجال

الرؤى في المجال

يعتبر فهم مسار الرعاية الصحية أمرًا حيويًا لضمان اتخاذ قرارات ذكية في عصرنا الحالي. ونحن كشركة ذات خبرة عريقة ننظر إلى الصورة كاملةً لتحديد الاتجاهات السائدة واكتشاف رؤى يمكنها أن تنير الطريق أمامنا وتدعم أهدافك.  

 

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تفكير تصوّري إبداعي  

نتخطى بتفكيرنا حدود الواقع الموجود أمامنا لتشمل نظرتنا ما يمكن رؤيته في عالم الخيال فقط. وبعد تحرير تفكيرنا من القواعد التقليدية والروتين، يصبح بإمكاننا تصوّر ابتكارات تتجاوز مهمتها مجرد حل المشاكل لتصل إلى تغيير حياة البشر.  

 

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ماهو جديد

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الأخبار

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك