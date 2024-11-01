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التخدير
في هذا العصر الذي يعتمد علي توافر المعلومات و امكانية الوصول اليها تحتاج غرف العمليات إلى حلول تخدير متطورة تتيح أمام طاقم الجراحين إمكانية الولوج إلى البيانات الحيوية للمريض
طب القلب
يستطيع الآن المرضى الاستفادة من حلول مبتكرة في مجال طب القلب تساعد على تسريع سير العمل وزيادة فعالية الطاقم الطبي وتوفير أفكار سريرية
الرعاية الحرجة
بما أن درهم الوقاية خير من قنطار علاج، تأخذ Philips على عاتقها تقديم رعاية حرجة عالية الجودة وذات سعر مقبول بواسطة أدوات توفر معلومات قابلة للتنفيذ لتسريع عملية اتخاذ القرارات والتدخل المبكر لعلاج المرضى
الرعاية التنفسية في المنزل
حلول لمعالجة مشاكل التنفس من فيليبس بواسطة جهاز Respironics للمساعدة في علاج وادارةامراض الجهاز التنفسى في المنزل.
رعاية الأم والطفل
تبدأ مسيرتنا أولاً مع الحمل مرورًا بوحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة وصولاً إلى مرحلة الانتقال إلى المنزل. تقدم شركة Philips مجموعة كبيرة من حلول رعاية الأطفال حديثي الولادة لكل مرحلة من مراحل الرعاية في مراحل النمو.
الأشعة
تمكن من العثور على حلول الأشعة التي تساعدك على تقديم نتائج سريرية فائقة الجودة مع تحسين تجربة المرضى.
رعاية مرضى انقطاع النفس النومي
يقدم جهاز فيليبس Respironics حلولا لتشخيص انقطاع النفس النومي وعلاج هذه الحالة والاستجابة الطويلة الأمد.
أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية في أماكن العمل والمجتمعات
تساعدك حلول أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية التي تقدمها Philips مع الإرشادات على منحك الثقة اللازمة للتصرّف بشكل سريع وحاسم ما يؤدي إلى إنقاذ حياة إنسان.
إدارة الرعاية الصحية
نعيش اليوم في سباق مستمر مع الزمن لابتكار أفضل التقنيات لتلبية متطلبات هذا العصر. ونتيجة هذا التطورات والتغييرات التي شهدها عالمنا، لم يعد بإمكان عدد كبير من نماذج تقديم الرعاية التي كانت تعمل جيدًا في الماضي تقديم الجودة والنتائج المالية اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام
ادارة المعلومات
خلق رعاية متصلة من خلال حلول المعلومات السريرية التي تسهّلسير العمل وتقلّل الأخطاء وتحسّن النتائج.
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