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مستندات الدعم لعملاء Philips

نقدم أدلة المستخدم وأدلة الخدمة الخاصة بتشغيل منتجات وبرامج Philips لديك والعناية بها.

Philips InCenter  

Extranet للعملاء المتعاقدين مع Philips.

 

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وثائق الجودة والأمور التنظيمية

 

المنتجات التشخيصية المتعلقة بأمراض القلب / مخطط القلب الكهربائي

 

المستلزمات الطبية

 

معدّات مراقبة المريض

 

الإنعاش / منتجات أجهزة تنظيم ضربات القلب

 

العلاج بالتحوير الحراري  


منتجات التنفس في المستشفيات (Philips Respironics)

 

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الأشعة السينية التداخلية

 

علاج الأورام بالإشعاع

 

التصوير المقطعي المحوسب (CT)

 

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

 

الطب النووي

 

الموجات فوق الصوتية

أمان المنتجات    

 

تلتزم شركة Philips Healthcare كل الالتزام بمعالجة مشاكل الأمان التي تواجه العملاء بشكل استباقي. ولتوجيه جهودنا، أنشأنا سياسة عالمية للتعامل مع الطبيعة المتطورة للأمان في التكنولوجيا الطبية، بما في ذلك متطلبات ميزات المنتجات وتقييم التهديدات الأمنية وتتبعها والامتثال للمعايير الحكومية المحلية.

 

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التوافق والدمج

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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You are about to visit a Philips global content page

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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