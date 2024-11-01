

تعمد مبادرة Integrating the Healthcare Enterprise ‏(IHE) إلى ترويج استخدام المعايير المعمول بها مثل DICOM وHL7 وتنسيقه بهدف التعامل مع احتياجات سريرية معينة لدعم تقديم رعاية مثالية للمرضى.



يصف كل بيان من بيانات دمج IHE أدناه التوافق المقصود لكل منتج محدد من منتجات Philips ضمان إطار عمل IHE الفني.



فضلاً عن ذلك، يمكن عرض بيانات التوافق مع معيار DICOM للحصول على معلومات إضافية حول التزام المنتجات.