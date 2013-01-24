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شاشة بدقة HD

24PHT4003/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • تلفزيون LED رفيع تلفزيون LED رفيع تلفزيون LED رفيع
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    شاشة بدقة HD

    24PHT4003/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    تلفزيون LED رفيع

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 4000 من Philips بمحرك Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة وأعلى مستوى من الراحة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    شاشة بدقة HD

    تلفزيون LED رفيع

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 4000 من Philips بمحرك Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة وأعلى مستوى من الراحة إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED رفيع

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 4000 من Philips بمحرك Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة وأعلى مستوى من الراحة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة بدقة HD

    تلفزيون LED رفيع

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 4000 من Philips بمحرك Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة وأعلى مستوى من الراحة إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون LED رفيع

      مع Digital Crystal Clear

      • 60 سم (24 بوصة)
      • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
      • DVB-T/T2
      يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

      يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

      يجمع Picture Performance Index بين تقنية الشاشة من Philips ومحركات معالجة الصور المتطورة، لتحسين عناصر التلقي: الدقة والحركة والتباين واللون. بغض النظر عن المصدر، ستستمتع دائمًا بصور نقية جدًا مع تفاصيل وعمق مذهل، وتدرجات اللون الأسود الأعمق، وتدرجات اللون الأبيض الأكثر سطوعًا، وأزهى الألوان، بالإضافة إلى تدرجات شبيهة بالألوان الطبيعية في كل مرة.

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      Digital Crystal Clear لدقة تودّ مشاركتها

      بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768 بكسل
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        200 بكسل لكل بوصة
        زاوية العرض
        176º (أفقي) / 176º (عمودي)

      • تفاعل المستخدم

        البرنامج
        تسجيل USB*
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • 4.3
        • شاشة عريضة
        • 16:9

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        8 واط (4 واط*2)
        تحسين الصوت
        Virtual Surround

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        2
        عدد USB
        1
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1 (محوّل)
        عدد توصيلات AV
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • خرج سماعة الرأس
        • PC-In VGA
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • MP3
        • AC3
          تلفزيون
        • MP4
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        ما يصل إلى 1366x768 على 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • ما يصل إلى 1366x768p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        607  ملليمترًا
        عمق العلبة
        126  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        410  ملليمترًا
        تعيين العرض
        550  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        327  ملليمترًا
        تعيين العمق
        69  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        550  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        365  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        162  ملليمترًا
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        100 x ‏100 مم
        وزن المنتج
        2.3  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        2.4  كلغ
        الوزن مع التغليف
        3  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • دليل المستخدم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • دليل المستخدم

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.