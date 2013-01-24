فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips

• لتبييض الأسنان أكثر بمرتين مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية • 5 أوضاع: تنظيف وعناية باللثة وتنظيف شديد ولثة حساسة وتبييض • نظام شحن مزدوج: كوب زجاجي للشحن وحقيبة سفر/شاحن USB • رأس الفرشاة DiamondClean لأفضل عملية تبييض للأسنان من Sonicare
• ملصقات مسلية قابلة للتبديل لإضافة لمسة شخصية • وضعا تشغيل للأطفال • مقبض ثابت وملصقات لتخصيص فرشاة الأسنان • تصميم مريح لتمكين الأهل والأطفال من تنظيف الأسنان معًا أو كل بمفرده
*سعر التجزئة المقترح
**لا تسري المواصفات المعروضة على كل المنتجات في كل مجموعة.
بفضل تقنية موجات الصوت وحركة التنظيف الحيوية والمتطورة التي نقدمها، نحن لا نقدم وعودًا فارغة، بل نوفر لك نتائج ملموسة. للشعور بالنظافة الملموسة، يمكنك الوثوق بتقنية موجات الصوت التي يُوصي بها أطباء الأسنان في الدرجة الأولى.
*مقارنة عملية إزالة البلاك بواسطة Sonicare FlexCare Platinum وOral-B Professional Care 5000 المزوّدة بـ SmartGuide بعد استخدام واحد لكل فرشاة.
**FlexCare Platinum مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.
***DiamondClean مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.