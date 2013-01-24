فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips

بفضل تقنية موجات الصوت وحركة التنظيف الحيوية والمتطورة التي نقدمها، نحن لا نقدم وعودًا فارغة، بل نوفر لك نتائج ملموسة. للشعور بالنظافة الملموسة، يمكنك الوثوق بتقنية موجات الصوت التي يُوصي بها أطباء الأسنان في الدرجة الأولى.