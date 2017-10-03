فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips

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نقدّم لك فراشي الأسنان الكهربائية الأكثر ابتكارًا من Sonicare

رمز Bluetooth

Sonicare 9900 Prestige

أفضل ما نقدّمه.
عناية استثنائية
مخصصة
بحسب احتياجاتك مع تقنية SenseIQ

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رمز Bluetooth

DiamondClean Smart

DiamondClean.
أذكى.

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صورة منتج Sonicare
رمز Bluetooth

Sonicare 9900 Prestige

أفضل ما نقدّمه.
عناية
استثنائية
مخصصة
بحسب احتياجاتك مع تقنية
SenseIQ‏

اعرف المزيد
رمز Bluetooth

DiamondClean Smart

DiamondClean.
أذكى.

اعرف المزيد
فرشاة الأسنان Expert daily

Diamond Clean

 

·أسنان أكثر بياضاً وصحة مدى الحياة

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Diamond Clean


·أسنان أكثر بياضاً وصحة مدى الحياة

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فرشاة أسنان للتنظيف الاستباقي

Protective Clean


عملية تنظيف فعالة ولطيفة في آن

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Protective Clean


عملية تنظيف فعالة ولطيفة في آن

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فرشاة الأسنان Daily clean

Daily Clean  


إزالة البلاك بصورة أفضل مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

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Daily Clean


إزالة البلاك بصورة أفضل مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

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فرشاة الأسنان For kids

Sonicare for Kids


مرح تفاعلي لتنظيف لطيف وأفضل

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Sonicare for Kids


مرح تفاعلي لتنظيف لطيف وأفضل

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اكتشفها كلها

نظّف أسنانك بشكل صحيح دائمًا مع Sonicare

نظّف أسنانك بشكل صحيح دائمًا مع Sonicare

Sonicare
حركة السائل من Sonicare

تقنية تتسم بالسرعة

حركة السائل
من Sonicare


تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتميّزة من Philips Sonicare بتوزيع السائل بين الأسنان وعلى طول خط اللثّة فيما تزيل تمريرات الفرشاة بالاهتزازات الصوتية البلاك بلطف وفعالية لتحسين صحة اللثّة.

حركة السائل من Sonicare


تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتميّزة من Philips Sonicare بتوزيع السائل بين الأسنان وعلى طول خط اللثّة فيما تزيل تمريرات الفرشاة بالاهتزازات الصوتية البلاك بلطف وفعالية لتحسين صحة اللثّة.

تقنية رأس الفرشاة

تقنية تتسم بالسرعة

مثبت سريرياً


تم اختبار كل فراشي الأسنان ورؤوس فراشي الأسنان من Sonicare سريريًا لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية والألطف على الإطلاق.

مثبت سريرياً


تم اختبار كل فراشي الأسنان ورؤوس فراشي الأسنان من Sonicare سريريًا لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية والألطف على الإطلاق.

تنظيف عميق بدون مجهود

تقنية تتسم بالسرعة

تنظيف عميق بدون مجهود


توفر فراشي الأسنان الذكية من Sonicare ما يصل إلى 62000 حركة فرشاة في الدقيقة، لتزويدك بنتائج تنظيف توازي شهرًا كاملاً من استخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.

تنظيف عميق بدون مجهود


توفر فراشي الأسنان الذكية من Sonicare ما يصل إلى 62000 حركة فرشاة في الدقيقة، لتزويدك بنتائج تنظيف توازي شهرًا كاملاً من استخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.

رؤوس فرشاة الأسنان

تخصيص
تجربة تنظيف الأسنان بالفرشاة

اكتشاف كل رؤوس فرشاة الأسنان

رؤوس فرشاة الأسنان

تخصيص تجربة تنظيف الأسنان بالفرشاة

رؤوس الفرشاة
اكتشاف كل رؤوس فرشاة الأسنان

اكتشاف المزيد من حلول صحة الفم ذات الصلة

Sonicare للأطفال

Sonicare for Kids


بفضل فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare for Kids والتطبيق التفاعلي، سينتظر طفلك وقت تنظيف أسنانه بفارغ الصبر. انضم إلى 98% من الأهالي الذين يعتبرون بأن فرشاة الأسنان Sonicare تشجع أطفالهم على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل ولفترة أطول.

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لفرشاة الأسنان Sonicare

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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You are about to visit a Philips global content page

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

Continue

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