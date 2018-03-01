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أجهزة تسخين الرضّاعات وتعقيمها (5)

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    Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1
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    Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

    SCF286/01

    • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
    • يعقّم في غضون ستّ دقائق
    • يستوعب 6 رضّاعات Avent من Philips
    • تصميم قابل للضبط 4 في 1
    التصنيف الإجمالي / 5
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    Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف
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    Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

    SCF281/03

    • يقضي على 99,9% من الجراثيم الضارة
    • يعقّم العناصر في خلال دقيقتَين
    • يستوعب 4 رضّاعات Avent من Philips
    • يتناسب مع معظم أجهزة الميكروويف
    التصنيف الإجمالي / 5
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    Avent جهاز تعقيم بالبخار كهربائي 3 في 1
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    Avent جهاز تعقيم بالبخار كهربائي 3 في 1

    SCF285/01

    • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
    • يعقّم في غضون ستّ دقائق
    • يستوعب 6 رضّاعات Avent من Philips
    • تصميم 3 في 1 قابل للضبط
    التصنيف الإجمالي / 5
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  • هل أنت غير متأكد من المنتج الذي تريد شراؤه؟
    حدد ما يصل إلى ثلاثة منتجات وقارنها!
    Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع
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    Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع

    SCF355/03

    • تسخين متساوٍ، ما من بقع ساخنة
    • تسخين سريع
    • إذابة الجليد بلطف
    • تسخين طعام الأطفال أيضًا
    التصنيف الإجمالي / 5
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  • هل أنت غير متأكد من المنتج الذي تريد شراؤه؟
    حدد ما يصل إلى ثلاثة منتجات وقارنها!
    Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع
    -{discount-value}

    Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع

    SCF358/00

    • تسخين متساوٍ، ما من بقع ساخنة
    • تسخين سريع
    • إذابة الجليد بسرعة
    • تسخين طعام الأطفال أيضًا
    التصنيف الإجمالي / 5
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