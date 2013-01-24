هل تحبين قلي الطعام في المنزل إلا أنك تختبرين سلبيات المقلاة؟ مثل الطعام غير الصحي والروائح الكريهة وصعوبة التنظيف... إليك الحل المثالي: جهاز Airfryer من Philips! فيمكنك قلي الطعام بشكل صحي أكثر...بواسطة الهواء بفضل هذا الجهاز!
مقارنة بالمقلاة العادية، تحتوي المأكولات المقلية بواسطة Airfryer من Philips على نسبة دهون أقل لغاية 80%* وتتميز بمذاق شهي! فضلاً عن ذلك، من السهل تنظيف جهاز Airfryer من Philips بما أن درج سلة الطعام والملحقات قابلة للغسل تمامًا في الجلاية، كما أنها لا تتسبّب بأي روائح كريهة في منزلك عند قلي الطعام.
* مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في جهاز القلي التقليدي من Philips