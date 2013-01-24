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Series 7000

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Series 3000

حماية البشرة

السلسلة 3000 

اختر أفضل آلة للعناية بالجسم

السلسلة 7000
السلسلة 5000
السلسلة 3000
السلسلة 7000 
السلسلة 5000 
السلسلة 3000 

الكل في واحد

السلسلة 7000 

للتشذيب والحلاقة

السلسلة 5000 

حماية البشرة

السلسلة 3000 

أداة العناية بالجسم سلسلة7000
BG7025/13


يتيح لك تصميم Bodygroom 7000 الفريد إمكانية التحويل بسهولة بين ماكينة الحلاقة ذات الاتجاهات الأربعة وماكينة التشذيب القابلة للتعديل. من الممكن استخدام هذه الماكينة اثناء الاستحمام. بطارية الليثيوم تتيح لك وقت تشغيل يدوم ل٨٠  دقيقة.

 

تشذيب وحلاقة شعر الجسم بالكامل 

أداة العناية بالجسم الأكثر تطوراً لدينا

  • حلاقة محورية ب ٤ إتجاهات
  • ٨٠  دقيقة وقت التشغيل ، لكل ساعة شحن واحدة
  • تصميم فريد من نوعه
Bأداة العناية بالجسم سلسلة7000
إحلق أو شذب بأمان جميع مناطق الجسم باستخدام أداة واحدة

إحلق أو شذب بأمان جميع مناطق الجسم باستخدام أداة واحدة


حلاقة مريحة وشذيب تحت الرقبة. يمكنك التبديل بسهولة بين عمليتي الحلاقة والتشذيب، وضبط الطول دون تغيير المرفقات. صممت هذه الاّلة لتكون الحل لحلاقة آمنة ومريحة للظهر والكتفين والصدر ومنطقة البطن والإبط والذراعين والساقين والمناطق الحساسة.
لحلاقة دقيقة ومريحة لشعر الجسم

لحلاقة دقيقة  ومريحة لشعر الجسم


تتكيف ماكينة الحلاقة ذات الاتجاهين الأربعة مع شكل ومنحنيات جسمك للحصول على حلاقة ناعمة ودقيقة ومريحة.
سهلة الاستخدام والتنظيف، في حالة كونها رطبة أو جافة

سهلة الاستخدام والتنظيف، في حالة كونها رطبة أو جافة


توفر نتيجة مريحة ودقيقة أثناء استخدامها في الحمام أو خارجه. ماكينة حلاقة الجسم مقاومة للماء تمامًا، لذا يمكنك تنظيفها ببساطة عند الانتهاء. قد يكون أداء التشذيب أفضل على الشعر الجاف، حيث يلتصق الشعر الرطب بالجسم.

استخدام لاسلكي لمدة 80 دقيقة بعد الشحن لمدة ساعة


توفر بطارية ليثيوم أيون المتقدمة قوة وطاقة قصوى لقطع عالي الأداء وأطول وقت تشغيل دائم من أي بطارية أخرى قابلة للشحن. يصل وقت التشغيل إلى٨٠  دقيقة، لكل ساعة شحن واحدة.

يشير ضوء البطارية إلى حالة شحن البطارية لمعرفة إن كانت منخفضة أو ممتلئة.

استخدام لاسلكي لمدة 80 دقيقة بعد الشحن لمدة ساعة

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ما محتويات الصندوق؟

    • الملحقات المضمّنة:
        
      • مسند وشاحن
       

    مقارنة آلة العناية بالجسم BG7025 مع آلات العناية بالجسم الأخرى الرائعة التي نقدّمها

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    تكمن قوتها ب
    • القوة والدقة في الحلاقة
    • حلاقة ناعمة لكامل الجسم. ملحق طويل للظهر.
    • حلاقة ناعمة للجسم. مصممة لحماية الجلد والمنطق الحساسة أيضاً.
    • حلاقة ناعمة للجسم. مصممة لحماية الجلد والمنطق الحساسة أيضاً.

    قبضة مريحة لسهولة الاستخدام

    تتماشى مع تموجات الوجه
    • -
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    شفرات لطيفة على البشرة

    لا حاجة للتزييت أو التشحيم

    قابلة للغسل بالكامل وسهلة التنظيف

    ممكن استعمالها اثناء الإستحمام

    أمشاط ثنائية الاتجاه
    • ماكينة (3 ملم إلى 11 ملم) لتشذيب وحلاقة الشعر في آنٍ واحد
    • ٣ أمشاط (٣مم ، ٥مم ، ٧مم)
    • ٣ أمشاط (٣مم ، ٥مم ، ٧مم)
    • ١ مشط (٣مم)

    وقت الاستخدام / الشحن
    • ٨٠ دقيقة إستعمال لاسلكي / ساعة شحن
    • ٦٠ دقيقة إستعمال لاسلكي / ساعة شحن
    • ٥٠ دقيقة إستعمال لاسلكي / ساعة شحن
    • ٥٠ دقيقة إستعمال لاسلكي / ٨ ساعات شحن

    مرفق للظهر
    • -
    • -
    • -

    الملحقات / الميزات
    • مؤشر ضوء البطارية، تتماشى مع تموجات الوجه بنظام 4D، تخزين سهل
    • مؤشر ضوء البطارية، قبضة مريحة، ملحق طويل للظهر، أمشاط ثنائية الاتجاه
    • مؤشر ضوء البطارية، قبضة مريحة، أمشاط ثنائية الاتجاه
    • مؤشر ضوء البطارية، قبضة مريحة، مشط ثنائي الاتجاه

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