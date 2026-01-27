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    مكنسة كهربائية بالكيس من السلسلة 2000 مكنسة كهربائية

    XD2042/10

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    صغيرة الحجم. قوية في العمل.

    قوية ومدمجة وفعالة — توفر مكنسة فيليبس الكهربائية بالكيس من السلسلة 2000 تنظيفًا شاملاً على جميع أنواع الأرضيات، مع قوة شفط قابلة للتعديل، وسهولة التخزين، وفلتر HEPA الذي يلتقط أكثر من 99.9% من الغبار الدقيق

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    مكنسة كهربائية بالكيس من السلسلة 2000 مكنسة كهربائية

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    صغيرة الحجم. قوية في العمل.

    تصميم متين يمكنك الثقة به.

    • 1800واط
    • قوة شفط قابلة للضبط
    • صغيرة الحجم وخفيفة الوزن
    • فلتر HEPA
    محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

    محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

    يولّد المحرك المتين بقدرة 1800 واط قوة شفط عالية تصل إلى 360 واط لنتائج تنظيف دقيقة.

    فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات

    فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات

    قابلة للتعديل بسهولة باستخدام دواسة القدم للأرضيات الصلبة أو السجاد. يضمن تصميمها المحكم الاتصال الوثيق بالسطح، مما يجعل التنظيف أسرع وأكثر فعالية.

    تصميم مدمج للتخزين السهل

    تصميم مدمج للتخزين السهل

    وفّر مساحة تخزين ثمينة بفضل التصميم المدمج والخفيف. يسهل وضعها داخل الخزائن، كما أنها خفيفة بما يكفي لرفعها بسهولة إلى الرف.

    يلتقط نظام فلتر HEPA 99.9%* من الجزيئات

    يلتقط نظام فلتر HEPA 99.9%* من الجزيئات

    يلتقط نظام فلتر HEPA أكثر من 99.99%* من جزيئات الغبار الصغيرة، مما يطلق هواءً أنظف في منزلك.

    إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، لبلوغ أماكن أبعد بدون فصل الجهاز عن الطاقة

    إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، لبلوغ أماكن أبعد بدون فصل الجهاز عن الطاقة

    استمتع بتنظيف متواصل بفضل مدى يصل إلى 9 أمتار من القابس إلى الفـوهة، مما يتيح لك تنظيف عدة غرف ومساحات واسعة دون الحاجة لتغيير المقابس.

    أكياس سهلة الاستخدام وطويلة الأمد تتناسب مع حجرة غبار كبيرة بسعة 3 لترات.

    أكياس سهلة الاستخدام وطويلة الأمد تتناسب مع حجرة غبار كبيرة بسعة 3 لترات.

    حجرة غبار كبيرة بسعة 3 لترات وأكياس شاملة طويلة الأمد تضمن قوة شفط مثالية حتى تمتلئ، إضافةً إلى تفريغ محكم وخالٍ من الفوضى.

    الملحق المرفق: سهل التخزين ودائمًا في متناول اليد

    الملحق المرفق: سهل التخزين ودائمًا في متناول اليد

    تم تضمين الأداة المخصصة للتشققات في المكنسة الكهربائية، لاستخدامها بسهولة وفي أي وقت.

    تم التصميم والتطوير في هولندا

    تم التصميم والتطوير في هولندا

    مصنوع بدقة وعناية في هولندا، مما يعكس تراث Philips في الابتكار والجودة والموثوقية. سجل معنا عبر الإنترنت للحـصول على ضمان مجاني لمدة عامين!

    فـوهة الأثاث لتنظيف الأرائك والوسائد وشعر الحيوانات الأليفة

    فـوهة الأثاث لتنظيف الأرائك والوسائد وشعر الحيوانات الأليفة

    تم تصميم فـوهة الأثاث بقياس 110 ملم للتنظيف الأمثل للمفروشات الناعمة مثل الوسائد والأرائك والكراسي ذات الذراعين، وحتى إزالة شعر الحيوانات الأليفة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      اللون
      أحمر
      مستوى الضوضاء (الطاقة)
      <77 ديسيبل
      سعة كيس الغبار
      3 لترات
      دائرة العمل نصف القطرية
      12 متر
      طاقة الإدخال (IEC)
      1800واط
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      1800واط
      فلتر المحرك
      فلتر قابل للغسل
      فلتر لمخرج الهواء
      فلتر HEPA
      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      مقبض الحمل
      الأمام والأعلى
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني من قطعتين
      نوع العجلات
      بلاستيك
      مخزن الملحقات
      نعم
      نوع كيس الغبار
      s-bag
      أكياس غبار مضمَّنة
      x1
      طول سلك الطاقة
      9 أمتار

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      CP1349
      الملحقات المتعلقة 2
      فلتر المدخـل CP0537
      الملحقات المتعلقة 3
      فلتر العادم CP0538
      الملحقات المرفقة 1
      فـوهة متعددة الاستخدامات، أداة للشقوق 2 في 1، فـوهة للأثاث

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      411 × 269 × 241  mm
      وزن المنتج
      3,74  kg

    • الاستدامة

      التّعبئة
      100% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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    • *التقاط 99.9% من الغبار على الأرضيات الصلبة ذات الشقوق (IEC62885)
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