FC7088/61
تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة
تقوم AquaTrio Pro بالتكنيس كهربائيًا والتمسيح والتجفيف في الوقت نفسه، لتوفير الوقت وتقليل المجهود بنسبة 50%**. تعمل الفراشي القوية والناعمة من الألياف الدقيقة على إزالة الأوساخ والبقع بفعالية للاستمتاع بنتائج تنظيف رطب على كافة الأرضيات الصلبة**.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
- التكنيس بواسطة المكانس الكهربائية: تعمل Aqua Cyclone على إزالة كل البقع والأوساخ والغبار - المسح: تقوم الفراشي من الألياف الدقيقة والتي تدور باتجاه معاكس بالترطيب بواسطة المياه النظيفة لإزالة الأوساخ العادية والأوساخ المتمكنة بشكل فعال. تذوب كافة أنواع الأوساخ بالمياه ويتم التقاطها في وعاء منفصل. - التجفيف: توفر سرعة الدوران التي تتميز بها الفراشي تدفق هواء يترك الأرض جافة فعليًا.
تقضي AquaTrio Pro على ما يصل إلى 99% من الجراثيم وتزيلها*** كما تخفض نسبة المواد المسببة للحساسية. وبفضل الخزانات المنفصلة للمياه النظيفة والوسخة سيتم التقاط كل الغبار والمواد المسببة للحساسية في خزان المياه الوسخة.
تمنحك AquaTrio Pro نتائج استثنائية باستخدام مياه الحنفية الباردة أو الساخنة ليس إلا. يمكنك أيضًا إضافة مواد تنظيف من اختيارك عند الضرورة، ولكن استخدم دائمًا مادة تنظيف برغوة خفيفة أو بدون رغوة تكون ملائمة للأرضية الصلبة لديك.
تصل سرعة الفرشاتين من الألياف الدقيقة إلى 6700 دورة في الدقيق لإزالة كافة الانسكابات والغبار والأوساخ بفعالية، والتكيّف مع أشكال الأرضيات المختلفة والتنظيف بين الشقوق في الوقت نفسه.
تضمن لك الخزانات المنفصلة للمياه النظيفة والوسخة التمسيح باستخدام مياه نظيفة دائمًا، إذا يتم فصل الأوساخ والمواد المسببة للحساسية في خزان المياه الوسخة.
تجفيف أسرع للأرض بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالتمسيح العادي.
مثالية لكافة الأرضيات الصلبة (المناسبة للتسميح الرطب): الخشب والباركيه وأرضيات الألواح الخشبية والأرضيات من الفينيل والمشمعة كما السيراميك والقرميد والرخام والأحجار الطبيعية.
يمكنك تنظيف أكثر من 60 م2 من الأرضيات الصلبة وذلك بفضل الخزان بسعة 700 مل، لتنظيف مساحات كبيرة باستخدام كمية مياه قليلة جدًا.
يمكنك توفير ما يصل إلى 50% من استهلاك الطاقة بفضل استخدام الطاقة الفعال جدًا، مقارنة بالمكانس الكهربائية التقليدية. كذلك يمكن توفير ما يصل إلى 70% من المياه مقارنة بالتمسيح الرطب.
تتميّز الفراشي بميزة التنظيف الذاتي أثناء الاستخدام. إذ تزيل قوة الطرد المركزي الأوساخ والمياه التي تم التقاطها عن الأرضيات من الفراشي وتنقلها إلى خزان الماء. للاستمتاع بأقصى مستوى من الأداء، استبدل فراشي AquaTrio Pro كل ستة أشهر (FC8054).
تتميّز AquaTrio Pro بميزة التنظيف الذاتي. ما عليك سوى وضع الجهاز على درج التنظيف وأضف كوبًا من ماء الحنفية وقم بتشغيلها لبضع ثوانٍ.
إن AquaTrio المزوّدة بنظام تقطير المياه معتمدة من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة أبحاث الحساسية على أنها غير مسببة للحساسية. إذا تحبس Aqua Cyclone الأوساخ والغبار ويتم التقاط المواد المسببة للحساسية في المياه بحيث لا يمكن أن تنتقل في الهواء مجددًا. تزيل AquaTrio 99% من المواد المسببة للحساسية من وبر الهرر والكلاب أو عث الغبار أو غبار الطلع للاستمتاع ببيئة منزلية غير مسببة للحساسية.
يشير مؤشر LED عند ضرورة اتخاذ إجراء. فهو يضيء باللون الأخضر عندما تكون AquaTrio Pro قيد التشغيل وجاهزة للتنظيف. كذلك يضيء باللون الأزرق عندما يجب تعبئة خزان الماء أو إفراغه. وأخيرًا، يضيء المؤشر باللون الأحمر عند تداخل الفراشي بغرض ما، فتتمكن من إزالته ومتابعة التنظيف بسهولة.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
الاستدامة
Performance
تصفية
مدى الاستفادة
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