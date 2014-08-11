نوعية غير مسببة للحساسية تم اختبارها من قبل ECARF

إن AquaTrio المزوّدة بنظام تقطير المياه معتمدة من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة أبحاث الحساسية على أنها غير مسببة للحساسية. إذا تحبس Aqua Cyclone الأوساخ والغبار ويتم التقاط المواد المسببة للحساسية في المياه بحيث لا يمكن أن تنتقل في الهواء مجددًا. تزيل AquaTrio ‏99% من المواد المسببة للحساسية من وبر الهرر والكلاب أو عث الغبار أو غبار الطلع للاستمتاع ببيئة منزلية غير مسببة للحساسية.