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  • تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة

    AquaTrio Pro

    FC7088/61

    تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة

    تقوم AquaTrio Pro بالتكنيس كهربائيًا والتمسيح والتجفيف في الوقت نفسه، لتوفير الوقت وتقليل المجهود بنسبة 50%**. تعمل الفراشي القوية والناعمة من الألياف الدقيقة على إزالة الأوساخ والبقع بفعالية للاستمتاع بنتائج تنظيف رطب على كافة الأرضيات الصلبة**.

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    AquaTrio Pro

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية رطبة

    تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة

    تنظيف رطب للأرضيات الصلبة يمكن ملاحظته

    • 3 في 1: تكنيس كهربائي وتمسيح وتجفيف
    • تقنية Triple-Acceleration
    • تنظيف رطب يمكن ملاحظته
    • كافة الأرضيات الصلبة
    أداء تنظيف متطور للحصول على نتائج مثالية

    أداء تنظيف متطور للحصول على نتائج مثالية

    - التكنيس بواسطة المكانس الكهربائية: تعمل Aqua Cyclone على إزالة كل البقع والأوساخ والغبار - المسح: تقوم الفراشي من الألياف الدقيقة والتي تدور باتجاه معاكس بالترطيب بواسطة المياه النظيفة لإزالة الأوساخ العادية والأوساخ المتمكنة بشكل فعال. تذوب كافة أنواع الأوساخ بالمياه ويتم التقاطها في وعاء منفصل. - التجفيف: توفر سرعة الدوران التي تتميز بها الفراشي تدفق هواء يترك الأرض جافة فعليًا.

    تقضي على ما يصل إلى 99% من البكتيريا*** وتخفف تخفض نسبة المواد المسببة للحساسية

    تقضي على ما يصل إلى 99% من البكتيريا*** وتخفف تخفض نسبة المواد المسببة للحساسية

    تقضي AquaTrio Pro على ما يصل إلى 99% من الجراثيم وتزيلها*** كما تخفض نسبة المواد المسببة للحساسية. وبفضل الخزانات المنفصلة للمياه النظيفة والوسخة سيتم التقاط كل الغبار والمواد المسببة للحساسية في خزان المياه الوسخة.

    فعال مع المياه الباردة/الساخنة، مع/بدون منظفات

    فعال مع المياه الباردة/الساخنة، مع/بدون منظفات

    تمنحك AquaTrio Pro نتائج استثنائية باستخدام مياه الحنفية الباردة أو الساخنة ليس إلا. يمكنك أيضًا إضافة مواد تنظيف من اختيارك عند الضرورة، ولكن استخدم دائمًا مادة تنظيف برغوة خفيفة أو بدون رغوة تكون ملائمة للأرضية الصلبة لديك.

    فرشاتان من الألياف الدقيقة لإزالة كافة الأوساخ والغبار والأوساخ المتمكّنة

    فرشاتان من الألياف الدقيقة لإزالة كافة الأوساخ والغبار والأوساخ المتمكّنة

    تصل سرعة الفرشاتين من الألياف الدقيقة إلى 6700 دورة في الدقيق لإزالة كافة الانسكابات والغبار والأوساخ بفعالية، والتكيّف مع أشكال الأرضيات المختلفة والتنظيف بين الشقوق في الوقت نفسه.

    خزانات منفصلة للمياه النظيفة والوسخة

    خزانات منفصلة للمياه النظيفة والوسخة

    تضمن لك الخزانات المنفصلة للمياه النظيفة والوسخة التمسيح باستخدام مياه نظيفة دائمًا، إذا يتم فصل الأوساخ والمواد المسببة للحساسية في خزان المياه الوسخة.

    تجفيف أسرع للأرض بنسبة 50% مقارنة بالتمسيح العادي.

    تجفيف أسرع للأرض بنسبة 50% مقارنة بالتمسيح العادي.

    تجفيف أسرع للأرض بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالتمسيح العادي.

    مثالي لكافة أنواع الأرضيات الصلبة**

    مثالي لكافة أنواع الأرضيات الصلبة**

    مثالية لكافة الأرضيات الصلبة (المناسبة للتسميح الرطب): الخشب والباركيه وأرضيات الألواح الخشبية والأرضيات من الفينيل والمشمعة كما السيراميك والقرميد والرخام والأحجار الطبيعية.

    تنظيف أكثر من 60 م2 مع خزان مياه واحد

    تنظيف أكثر من 60 م2 مع خزان مياه واحد

    يمكنك تنظيف أكثر من 60 م2 من الأرضيات الصلبة وذلك بفضل الخزان بسعة 700 مل، لتنظيف مساحات كبيرة باستخدام كمية مياه قليلة جدًا.

    توفير ما يصل إلى 50% من الطاقة. توفير ما يصل إلى 70% من المياه*

    توفير ما يصل إلى 50% من الطاقة. توفير ما يصل إلى 70% من المياه*

    يمكنك توفير ما يصل إلى 50% من استهلاك الطاقة بفضل استخدام الطاقة الفعال جدًا، مقارنة بالمكانس الكهربائية التقليدية. كذلك يمكن توفير ما يصل إلى 70% من المياه مقارنة بالتمسيح الرطب.

    فراشي دوارة بسرعة تنظف نفسها أثناء الاستخدام

    فراشي دوارة بسرعة تنظف نفسها أثناء الاستخدام

    تتميّز الفراشي بميزة التنظيف الذاتي أثناء الاستخدام. إذ تزيل قوة الطرد المركزي الأوساخ والمياه التي تم التقاطها عن الأرضيات من الفراشي وتنقلها إلى خزان الماء. للاستمتاع بأقصى مستوى من الأداء، استبدل فراشي AquaTrio Pro كل ستة أشهر (FC8054).

    جهاز مزود بميزة التنظيف الذاتي مع صينية تنظيف

    جهاز مزود بميزة التنظيف الذاتي مع صينية تنظيف

    تتميّز AquaTrio Pro بميزة التنظيف الذاتي. ما عليك سوى وضع الجهاز على درج التنظيف وأضف كوبًا من ماء الحنفية وقم بتشغيلها لبضع ثوانٍ.

    نوعية غير مسببة للحساسية تم اختبارها من قبل ECARF

    نوعية غير مسببة للحساسية تم اختبارها من قبل ECARF

    إن AquaTrio المزوّدة بنظام تقطير المياه معتمدة من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة أبحاث الحساسية على أنها غير مسببة للحساسية. إذا تحبس Aqua Cyclone الأوساخ والغبار ويتم التقاط المواد المسببة للحساسية في المياه بحيث لا يمكن أن تنتقل في الهواء مجددًا. تزيل AquaTrio ‏99% من المواد المسببة للحساسية من وبر الهرر والكلاب أو عث الغبار أو غبار الطلع للاستمتاع ببيئة منزلية غير مسببة للحساسية.

    مؤشرات LED لإعلامك بالوقت المناسب لاتخاذ الإجراء

    يشير مؤشر LED عند ضرورة اتخاذ إجراء. فهو يضيء باللون الأخضر عندما تكون AquaTrio Pro قيد التشغيل وجاهزة للتنظيف. كذلك يضيء باللون الأزرق عندما يجب تعبئة خزان الماء أو إفراغه. وأخيرًا، يضيء المؤشر باللون الأحمر عند تداخل الفراشي بغرض ما، فتتمكن من إزالته ومتابعة التنظيف بسهولة.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      الملحقات المضمّنة
      درج التنظيف
      عرض الفوهة
      320 مم

    • التصميم

      اللون
      رمادي داكن

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      790 × 390 × 395  mm
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      305 × 320 × 1150  mm
      وزن المنتج
      6.7  kg
      الوزن مع الغلاف
      10,8  kg

    • الاستدامة

      موفرة للطاقة
      نعم

    • Performance

      طاقة الإدخال (IEC)
      500 كحد أقصى  W
      الطاقة الميكانيكية
      6700 دورة في الدقيقة
      تقنية التنظيف
      تقنية Triple-Acceleration
      العنصر لمسح الأرض
      2 فرشاة دوارة من الألياف الدقيقة

    • تصفية

      نظام التصفية
      إعصاري. ما من فلتر للتنظيف

    • مدى الاستفادة

      دائرة العمل نصف القطرية
      9.5  m
      سعة خزان المياه النظيفة (السعة القصوى)
      0.65  l
      مواد التنظيف التي يمكن استخدامها
      مواد التنظيف النقية أو المياه فقط
      سعة خزان المياه الوسخة (السعة القصوى)
      0,8  l
      مساحة التنظيف لكل خزان
      أكثر من 60 م2
      المياه النظيفة: مؤشر إعادة التعبئة
      نعم، مؤشر LED
      تغيير الفراشي أثناء التنظيف
      غير ضروري
      خزان المياه الوسخة: مؤشر الامتلاء
      نعم، مؤشر LED
      الفلاتر للتنظيف
      غير متوفرة
      مقبض لسهولة الحمل
      نعم
      إمكانية التنقل إلى الأمام أو الخلف
      نعم
      مصدر الإمداد بالطاقة
      سلكي
      وقت بدء التشغيل
      فورًا
      ملائمة للأرضيات الخشبية والباركيه
      نعم

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    • * ملائمة للتمسيح الرطب.
    • ** مقارنةً بالتكنيس باستخدام مكنسة كهربائية قوة 2200 واط وعملية التمسيح العادية
    • *** عند الاستخدام مع مواد تنظيف
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