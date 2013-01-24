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AquaTrio Pro

FC7088/61
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة
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    AquaTrio Pro

    FC7088/61
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة

    تقوم AquaTrio Pro بالتكنيس كهربائيًا والتمسيح والتجفيف في الوقت نفسه، لتوفير الوقت وتقليل المجهود بنسبة 50%**. تعمل الفراشي القوية والناعمة من الألياف الدقيقة على إزالة الأوساخ والبقع بفعالية للاستمتاع بنتائج تنظيف رطب على كافة الأرضيات الصلبة**. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    AquaTrio Pro

    تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة

    تقوم AquaTrio Pro بالتكنيس كهربائيًا والتمسيح والتجفيف في الوقت نفسه، لتوفير الوقت وتقليل المجهود بنسبة 50%**. تعمل الفراشي القوية والناعمة من الألياف الدقيقة على إزالة الأوساخ والبقع بفعالية للاستمتاع بنتائج تنظيف رطب على كافة الأرضيات الصلبة**. إكتشف كلّ المميزات

    تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة

    تقوم AquaTrio Pro بالتكنيس كهربائيًا والتمسيح والتجفيف في الوقت نفسه، لتوفير الوقت وتقليل المجهود بنسبة 50%**. تعمل الفراشي القوية والناعمة من الألياف الدقيقة على إزالة الأوساخ والبقع بفعالية للاستمتاع بنتائج تنظيف رطب على كافة الأرضيات الصلبة**. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    AquaTrio Pro

    تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة

    تقوم AquaTrio Pro بالتكنيس كهربائيًا والتمسيح والتجفيف في الوقت نفسه، لتوفير الوقت وتقليل المجهود بنسبة 50%**. تعمل الفراشي القوية والناعمة من الألياف الدقيقة على إزالة الأوساخ والبقع بفعالية للاستمتاع بنتائج تنظيف رطب على كافة الأرضيات الصلبة**. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية رطبة

      تكنيس وتمسيح وتجفيف دفعة واحدة

      تنظيف رطب للأرضيات الصلبة يمكن ملاحظته

      • 3 في 1: تكنيس كهربائي وتمسيح وتجفيف
      • تقنية Triple-Acceleration
      • تنظيف رطب يمكن ملاحظته
      • كافة الأرضيات الصلبة
      أداء تنظيف متطور للحصول على نتائج مثالية

      أداء تنظيف متطور للحصول على نتائج مثالية

      - التكنيس بواسطة المكانس الكهربائية: تعمل Aqua Cyclone على إزالة كل البقع والأوساخ والغبار - المسح: تقوم الفراشي من الألياف الدقيقة والتي تدور باتجاه معاكس بالترطيب بواسطة المياه النظيفة لإزالة الأوساخ العادية والأوساخ المتمكنة بشكل فعال. تذوب كافة أنواع الأوساخ بالمياه ويتم التقاطها في وعاء منفصل. - التجفيف: توفر سرعة الدوران التي تتميز بها الفراشي تدفق هواء يترك الأرض جافة فعليًا.

      تقضي على ما يصل إلى 99% من البكتيريا*** وتخفف تخفض نسبة المواد المسببة للحساسية

      تقضي على ما يصل إلى 99% من البكتيريا*** وتخفف تخفض نسبة المواد المسببة للحساسية

      تقضي AquaTrio Pro على ما يصل إلى 99% من الجراثيم وتزيلها*** كما تخفض نسبة المواد المسببة للحساسية. وبفضل الخزانات المنفصلة للمياه النظيفة والوسخة سيتم التقاط كل الغبار والمواد المسببة للحساسية في خزان المياه الوسخة.

      فعال مع المياه الباردة/الساخنة، مع/بدون منظفات

      فعال مع المياه الباردة/الساخنة، مع/بدون منظفات

      تمنحك AquaTrio Pro نتائج استثنائية باستخدام مياه الحنفية الباردة أو الساخنة ليس إلا. يمكنك أيضًا إضافة مواد تنظيف من اختيارك عند الضرورة، ولكن استخدم دائمًا مادة تنظيف برغوة خفيفة أو بدون رغوة تكون ملائمة للأرضية الصلبة لديك.

      فرشاتان من الألياف الدقيقة لإزالة كافة الأوساخ والغبار والأوساخ المتمكّنة

      فرشاتان من الألياف الدقيقة لإزالة كافة الأوساخ والغبار والأوساخ المتمكّنة

      تصل سرعة الفرشاتين من الألياف الدقيقة إلى 6700 دورة في الدقيق لإزالة كافة الانسكابات والغبار والأوساخ بفعالية، والتكيّف مع أشكال الأرضيات المختلفة والتنظيف بين الشقوق في الوقت نفسه.

      خزانات منفصلة للمياه النظيفة والوسخة

      خزانات منفصلة للمياه النظيفة والوسخة

      تضمن لك الخزانات المنفصلة للمياه النظيفة والوسخة التمسيح باستخدام مياه نظيفة دائمًا، إذا يتم فصل الأوساخ والمواد المسببة للحساسية في خزان المياه الوسخة.

      تجفيف أسرع للأرض بنسبة 50% مقارنة بالتمسيح العادي.

      تجفيف أسرع للأرض بنسبة 50% مقارنة بالتمسيح العادي.

      تجفيف أسرع للأرض بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالتمسيح العادي.

      مثالي لكافة أنواع الأرضيات الصلبة**

      مثالي لكافة أنواع الأرضيات الصلبة**

      مثالية لكافة الأرضيات الصلبة (المناسبة للتسميح الرطب): الخشب والباركيه وأرضيات الألواح الخشبية والأرضيات من الفينيل والمشمعة كما السيراميك والقرميد والرخام والأحجار الطبيعية.

      تنظيف أكثر من 60 م2 مع خزان مياه واحد

      تنظيف أكثر من 60 م2 مع خزان مياه واحد

      يمكنك تنظيف أكثر من 60 م2 من الأرضيات الصلبة وذلك بفضل الخزان بسعة 700 مل، لتنظيف مساحات كبيرة باستخدام كمية مياه قليلة جدًا.

      توفير ما يصل إلى 50% من الطاقة. توفير ما يصل إلى 70% من المياه*

      توفير ما يصل إلى 50% من الطاقة. توفير ما يصل إلى 70% من المياه*

      يمكنك توفير ما يصل إلى 50% من استهلاك الطاقة بفضل استخدام الطاقة الفعال جدًا، مقارنة بالمكانس الكهربائية التقليدية. كذلك يمكن توفير ما يصل إلى 70% من المياه مقارنة بالتمسيح الرطب.

      فراشي دوارة بسرعة تنظف نفسها أثناء الاستخدام

      فراشي دوارة بسرعة تنظف نفسها أثناء الاستخدام

      تتميّز الفراشي بميزة التنظيف الذاتي أثناء الاستخدام. إذ تزيل قوة الطرد المركزي الأوساخ والمياه التي تم التقاطها عن الأرضيات من الفراشي وتنقلها إلى خزان الماء. للاستمتاع بأقصى مستوى من الأداء، استبدل فراشي AquaTrio Pro كل ستة أشهر (FC8054).

      جهاز مزود بميزة التنظيف الذاتي مع صينية تنظيف

      جهاز مزود بميزة التنظيف الذاتي مع صينية تنظيف

      تتميّز AquaTrio Pro بميزة التنظيف الذاتي. ما عليك سوى وضع الجهاز على درج التنظيف وأضف كوبًا من ماء الحنفية وقم بتشغيلها لبضع ثوانٍ.

      نوعية غير مسببة للحساسية تم اختبارها من قبل ECARF

      نوعية غير مسببة للحساسية تم اختبارها من قبل ECARF

      إن AquaTrio المزوّدة بنظام تقطير المياه معتمدة من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة أبحاث الحساسية على أنها غير مسببة للحساسية. إذا تحبس Aqua Cyclone الأوساخ والغبار ويتم التقاط المواد المسببة للحساسية في المياه بحيث لا يمكن أن تنتقل في الهواء مجددًا. تزيل AquaTrio ‏99% من المواد المسببة للحساسية من وبر الهرر والكلاب أو عث الغبار أو غبار الطلع للاستمتاع ببيئة منزلية غير مسببة للحساسية.

      مؤشرات LED لإعلامك بالوقت المناسب لاتخاذ الإجراء

      يشير مؤشر LED عند ضرورة اتخاذ إجراء. فهو يضيء باللون الأخضر عندما تكون AquaTrio Pro قيد التشغيل وجاهزة للتنظيف. كذلك يضيء باللون الأزرق عندما يجب تعبئة خزان الماء أو إفراغه. وأخيرًا، يضيء المؤشر باللون الأحمر عند تداخل الفراشي بغرض ما، فتتمكن من إزالته ومتابعة التنظيف بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        رمادي داكن

      • تصفية

        نظام التصفية
        إعصاري. ما من فلتر للتنظيف

      • Performance

        طاقة الإدخال (IEC)
        500 كحد أقصى  واط
        الطاقة الميكانيكية
        6700 دورة في الدقيقة
        تقنية التنظيف
        تقنية Triple-Acceleration
        العنصر لمسح الأرض
        2 فرشاة دوارة من الألياف الدقيقة

      • مدى الاستفادة

        مساحة التنظيف لكل خزان
        أكثر من 60 م2
        المياه النظيفة: مؤشر إعادة التعبئة
        نعم، مؤشر LED
        دائرة العمل نصف القطرية
        9.5  أمتار
        وحدة تزويد بالطاقة
        سلكي
        وقت بدء التشغيل
        فورًا
        ملائمة للأرضيات الخشبية والباركيه
        نعم
        مواد التنظيف التي يمكن استخدامها
        مواد التنظيف النقية أو المياه فقط
        تغيير الفراشي أثناء التنظيف
        غير ضروري
        الفلاتر للتنظيف
        غير متوفرة
        مقبض لسهولة الحمل
        نعم
        إمكانية التنقل إلى الأمام أو الخلف
        نعم
        سعة خزان المياه النظيفة (السعة القصوى)
        0.65  لتر
        خزان المياه الوسخة: مؤشر الامتلاء
        نعم، مؤشر LED
        سعة خزان المياه الوسخة (السعة القصوى)
        0،8  لتر
        طول سلك الطاقة
        8,0  أمتار

      • الاستدامة

        موفرة للطاقة
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        305 × 320 × 1150  ملليمترًا
        وزن المنتج
        6.7  كلغ
        الوزن مع الغلاف
        10,8  كلغ
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        790 × 390 × 395  ملليمترًا

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        درج التنظيف
        عرض الفوهة
        320 مم

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          • * ملائمة للتمسيح الرطب.
          • ** مقارنةً بالتكنيس باستخدام مكنسة كهربائية قوة 2200 واط وعملية التمسيح العادية
          • *** عند الاستخدام مع مواد تنظيف