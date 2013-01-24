مركز الموارد

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ملاحظة مهمة: وثائق المنتج لا ينبغي تغييرها ، حيث قد ينتج عن ذلك مشكلة تتعلق بالسلامة.


* ملاحظة: يوفر مركز موارد Philips لمستخدمي منتجات Philips نسخًا إلكترونية من الملصقات ، بما في ذلك تعليمات الاستخدام ، لتلك المنتجات. يجب على المستخدمين الوصول فقط إلى إصدارات الملصقات التي تنطبق على اللغة والمنطقة الجغرافية التي تم فيها تسويق الجهاز واستخدامه بشكل قانوني. لا تتوفر جميع المنتجات المدرجة في هذا الموقع في جميع الأسواق.

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

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