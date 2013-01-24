إنعاش قلبي رئوي وصدمات وأسابيع للتماثل إلى الشفاء
اتصل جيف برقم الطوارئ (911). وساعد متلقي المكالمة جو على البقاء هادئًا وأرشده حول كيفية بدء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR).
وبعد ثلاث دقائق، حضر رجال الإطفاء. "عندما وصلنا إلى المكان، رأينا جيف يؤدي الإنعاش القلبي الرئوي بمساعدة موظف الطوارئ على زوجته وهي مستلقية على السرير. قام اثنان من رجالي بنقل جوليا إلى الأرض واستمرا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بينما قمت بتشغيل جهاز HeartStart FRx من Philips ووضعت الوسادات على صدر جوليا"، كما ذكر إيد هامبتون، أحد رجال الإطفاء وأحد أعضاء فريق الاستجابة للحالات الطارئة في قسم إطفاء الحرائق باينكروفت سيدجفيلد. وأشار جهاز FRx بعد لمسه للمريضة إلى ضرورة إجراء صدمة كهربائية، وهذا ما قمنا بفعله.
للأسف، لم تكن الصدمة الأولى ناجحة. وقام رجال الإطفاء بتنفيذ المزيد من إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي مع إجراء صدمتين إضافيتين تزامنتا مع وصول فريق الإسعاف (EMS). "تولى المسعفون الأمر واستخدموا جهاز صدمات كهربائية يدوي لتوفير ثلاث صدمات أخرى. وبعد إجراء الصدمة السادسة، نجحنا استعادة إيقاع القلب واكتشاف وجود نبض"، بحسب ما يتذكّر إيد.
كانت جوليا مريضة للغاية. وتم نقلها إلى المستشفى وإدخالها وحدة قسطرة القلب على الفور. وعلى الرغم من العلاج الذي تلقته، ظلت حالتها غير مستقرة.
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بعد مرور بضعة أسابيع، بدأت حالة جوليا تتحسّن، إلا أنها استغرقت فترة أطول لتتمكن من استعادة ذاكرتها وما حدث لها. "أذكر أنني استيقظت في المستشفى ورأيت رسالة مكتوبة بخط زوجي يقول فيها "أنت بخير. أحبك." ولقد كتبها مرارًا وتكرارًا".
قال إيد: "عندما وصلنا إلى المكان، كانت جوليا بلا نبض ولم تكن تتنفس منذ خمس أو ست دقائق. وكان جيف يؤدي الإنعاش القلبي الرئوي ولكن بدون جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي لتوصيل صدمة كهربائية إلى قلبها وإخراجه من حالة الرجفان البطيني وإعادته إلى الإيقاع الجيبي،؛ ولم أعتقد حينها أنها ستنجو".
أما بالنسبة إلى جوليا، فتقول إنه ما من كلمات يمكن أن تعبّر عن شكرها وتقديرها للأفراد الذين حضروا لمساعدتها عندما كانت في أمس الحاجة لذلك. "كل شيء حدث ذلك اليوم كان مثاليًا".