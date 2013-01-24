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نظارات جوجل وعملية التخدير

تجربة استخدام نظارات جوجل في غرفة العمليات

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

كيف سيتغيّر أداؤك إذا استطعت ارتداء الكمبيوتر في عملك؟
 

هذا هو السؤال الذي تم طرحه عندما دخل المطوّرون والمصممون من Accenture Technology Labs في تعاون مشترك مع شركة Philips يهدف إلى استكشاف الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها نظارات جوجل في منظومة الرعاية الصحية. من هنا، أقدم الباحثون على تجربة توصيل نظارات جوجل ،( و هي عبارة عن كمبيوتر قابل للارتداء كنظارة ) ، باجهزة IntelliVue لمتابعة المريض . فأظهرت النتائج عددًا كبيرًا من الإمكانات التي يمكن الاستفادة منها بفضل قدرة الطبيب على مراقبة علامات المريض الحيوية أمام عينيه.  

 

من حيث الشكل، تشبه نظارات جوجل النظارات العادية إلا أنها تسمح لمن يضعها برؤية شاشات اجهزة متابعة المريض في مجال الرؤية الطرفي للعين بواسطة شاشات LED المتطورة. ويستطيع مستخدموا النظارات استعراض الويب أو الوصول إلى تطبيقات مخصصة أو الاتصال بأجهزة كمبيوتر أخرى إما عن طريق لمس  النظارات أو باستخدام الأوامر الصوتية. وليس ذلك فحسب، بل يمكن لهذه النظارات تسجيل فيديو من منظور الشخص الذي يضعها.

 

عند استخدام نظارات جوجل مع تكنولوجيا IntelliVue، يصيح بإمكان مستخدم هذه التقنية التاكد من حالة المريض قبل بدء الجراحة أو تسجيل العملية أو مراجعة العلامات الحيوية للمريض قبل الجراحة من دون الحاجة إلى الذهاب لشاشة متابعة المريض . وفي تجربة لمحاكات غرفة العمليات، يستطيع طبيب التخدير متابعةّ اوعرض معلومات المريض من دون أن يؤدي ذلك إلى الاشاحة بالنظربعيدا عن العملية الجراحية.  

 

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج عددًا أكبر من الإمكانيات لاستخدام أجهزة الكمبيوتر القابلة للارتداء في مجال الرعاية الصحية، ومنها:

 

  • مراقبة العلامات الحيوية لحظيا
  • عرض قائمات اجرءات الأمان قبل الجراحة
  • فحص علامات المريض الحيوية في غرفة الافاقة
  • تسجيل العمليات الجراحية من منظور الطبيب لاستخدامها في التدريب و التعليم   

 

هل تستطيع تخيّل استخدامك لأجهزة الكمبيوتر القابلة للارتداء أثناء ممارستك لعملك؟ انضم إلى المناقشة على LinkedIn.  

Doctor activating Google Glass while talking with 2 developers.
الدكتور دايفد فاينستاين مع مطورين من Philips وAccenture لاختبار نظارات Google Glass في مختبرات Digital Accelerator Lab.


"في البداية، يبدو الامر مسليًا للجميع، ولكنني أعتقد أنه مع تطوير المنتج أكثر سيصبح عمليًا جدًا. إنها خطوة مفصلية ستساعد في جعل عملية رعاية المرضى أكثر سلاسة كما ستسّهل مهمتنا قليلاً".

 

دكتور دايفد فاينستاين، حاصل على درجة الدكتوراه في الطب،  

عضو فريق تخدير،  

مركز بيث ديكونيس الطبي، بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية  

شاهد كيفية استخدام أطباء التخدير نظارات جوجل      

Watch how anesthesiologists could use Google Glass

دكتور دايفيد فاينستاين طبيب التخدير في المركز الطبي Beth Israel Deaconess Medical Center، والحاصل على درجة دكتوراه في الطب، يشرح كيفية استخدام أطباء التخدير نظارات جوجل في فحص مرضاهم وتقديم الرعاية لهم في بيئة تتطلب منهم عدم استخدام اليدين.

View as if wearing Google Glass--a doctor walking in a hallway with patient vital signs in top right corner.
طبيب تخدير يستعرض علامات المريض الحيوية قبل بدء الجراحة.
Doctor in OR with vital signs in top right corner of view.
متابعة العلامات الحيوية للمريض قبل الدخول إلى غرفة العمليات.  
View as if wearing Google Glass--patient in recovery with vital signs in top right corner.
طبيب يستعرض علامات المريض الحيوية بعد إجراء عمل جراحي.

طريقة العمل  

Anesthesiologist activating Google Glass by touching the glasses.

تنشيط نظارات نظارات جوجل  

في هذا المختبر المحاكي لغرفة العمليات، يستطيع طبيب التخدير تنشيط نظارات جوجل مع التركيز على المريض بشكل تام؛ إمّا بلمس الزجاج أو بإعطاء أوامر صوتية عندما لا يريد استخدام يديه. فضلاً عن ذلك، يستطيع المستخدم عرض بيانات المريض الديموغرافية وصور الأشعة والنتائج المخبرية وغيرها من الأمور.
Simulated OR room with vital signs from Google Glass in the top corner.

الحصول على البيانات من دون استخدام اليدين  

عند توصيل نظارات جوجل بجهاز مراقبة المريض IntelliVue، يستطيع طبيب التخدير مشاهدة عرض مباشر لبيانات المريض الحيوية، مع الاستمرار في التركيز على المريض. وتتوفر المعلومات من دون التداخل مع خط الرؤية لديه أو إعاقته، ومن دون الاقتراب من الأجهزة الطبية.

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك