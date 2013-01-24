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أمن إدارة المعلومات

تحقيق أمان الأجهزة الطبية في عصر التشغيل التفاعلي لأجهزة الرعاية الصحية  

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نشر المؤسسات للأنظمة السريرية والأجهزة الطبية لتحديات تتعلق بالأمان    

 

في عصرنا الحالي، يتم تصميم عدد كبير من الأجهزة الطبية كأجهزة كمبيوتر متخصصة. وإذا ما أضفنا توجيهات مثل "الاستخدام المفيد" ورغبة الأطباء السريريين في الوصول إلى بيانات مرضاهم عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة ومواقع مختلفة، فلا عجب أن تحتل الأجهزة الطبية هذه عددًا متزايدًا من المراكز المحورية في الشبكة العادية لتكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية.
 

بما أن متطلبات الرعاية الصحية قائمة على ضمان سلامة المرضى والسماح للأطباء السريريين بالوصول السهل إلى المعلومات والصور وتوفير الأمان للأجهزة الطبية، يواجه متخصصو تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية تحديات جديدة لا بدّ من تخطيها لتقديم أفضل أداء. 
 

هناك بعض الأسئلة المطروحة:

  1. كيف يمكننا ضمان أمان الأجهزة الطبية على الرغم من وصول مقدمي الرعاية إلى معلومات المرضى وصورهم من خلال مجموعة واسعة النطاق من الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة؟
  2. ما هي المصادر التي يمكن أن تتسبّب غالبًا في هجمات على شبكة الإنترنت فضلاً عن أعلى درجات المخاطر على البيانات، وكيف يمكننا التصدّي لها؟
  3. كيف يمكننا تحقيق أهداف خفض التكاليف التشغيلية عبر الحدّ من "المرات الوحيدة" في هيكلية شركتنا عند التفاعل مع الأجهزة الطبية المنظّمة؟
  4. مع الاعتماد المتنوّع لأفضل ممارسات الأمان من قبل المصنّعين، كيف يمكننا تقييم موفري الأجهزة والأنظمة الذين نتعامل معهم وتحديد موقفهم حيال هذا الأمر؟
  5. الفعالية وأمان الأنظمة والبيانات لأجهزتنا الطبية المتصلة بشبكة، كما هو مشار إليها في IEC 80001-1؟ قد يرتبط هذا أيضًا بصفحة التنقّل

 

تعرّف على المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في توصيل الأنظمة والأجهزة والأشخاص بسهولة وأمان.  

Medical device security


المستشفيات وغيرها من

مؤسسات الرعاية الصحية

المماثلة تضم معدات طبية

اكثر من أجهزة تكنولوجيا

المعلومات بنسبة تتراوح ما بين   

%300 و ‎%400 ‏.¹  

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

توفير الأمان منذ البداية     


من الضروري أن تضمن برامج أمان المصنّعين أنه يتم التركيز على الأمان والخصوصية منذ البداية. ففي الآونة الأخيرة، أوصت إدارة الغذاء والدواء (FDA) مصنّعي الأجهزة الطبية ومنشآت الرعاية الصحية بتطبيق إجراءات وقائية مناسبة لخفض مخاطر الهجمات على شبكة الإنترنت، مسلّطة الضوء بذلك على الحاجة إلى برامج مصمّمة بشكل جيد. ويجب أن تشمل برامج الأمان بعض العناصر التأسيسية الرئيسية لتحقيق النجاح:

 

برامج أمان الأجهزة الطبية


هل تغطي برامج الأمان لدى مورديك النواحي السبع بأكملها؟

يضم هدفنا هذه العناصر التأسيسية، وهي تبدأ بسياسة وحوكمة واستراتيجية موثوقة. ويجب أيضًا توفير التعليم والتدريب المستمرين كما هو الحال بالنسبة لعمليات التدقيق والتقييم.

تشمل عملية تطوير المنتجات لدينا على تقييمات المخاطر المفصّلة واختبارات نقاط الضعف التي تحاكي بيئتك. ونظرًا لتطور التهديدات وتناميها، قمنا بتطبيق برامج ملائمة لمعالجة الأحداث، بالإضافة إلى مقاييس ومراقبة واتصالات لإبقائك على اطلاع بما يجري من حولك.  

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يمكنك الاستفادة الآن من الأجهزة المحمولة الجاهزة والآليات الأمنية المثبتة لتحسين رعاية المرضى.  

 

اقرأ الآن

الموارد  

المستندات التقنية

1 Medical Device Security, HIMSS.org

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك