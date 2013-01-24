تجربة المرضى المتعلقة بالأشعة

لا تقتصر تجربة المريض على مجرد مرحلة العلاج السريري. فكل نقطة اتصال تمنح موفري الرعاية الصحية فرصة لتقديم خدمة عملاء متميزة وتخصيص الرعاية والتميّز بالتالي عن الآخرين. تأكد أن المرضى يلاحظون كل خطوة تخطيها.



نتيجة التغييرات والتطورات التي يشهدها مجال الطب، تزداد الضغوط على الطاقم الطبي لتقديم النصائح ومرافقة المرضى خطوة بخطوة طيلة مرحلة العلاج. يُطلب من أطباء الأشعة لعب دور مهم في تطوّر ثقافة خدمة العملاء هذه، وذلك قبل الفحص وأثناءه وبعده. فمن خلال التعاون السريري وبتوفير مرونة في الجدولة وتقديم نتائج الفحص الموثوق بها، يمكن لأطباء الأشعة المساهمة في تجربة المرضى الكلية في مرحلة مهمة في رحلة المريض.



يتطلب دعم الأشعة "المخصصة" من خلال تصميم تجربة مرضى ذات جودة عالية تطبيق مفاهيم مبتكرة يتأتى قسم منها من خلال الفعالية التشغيلية المحسنة والقسم الآخر من خلال التصميم الإداري.



هل أنت مؤهل لتوفير تجربة مرضى ملفتة للنظر عبر توفير بيئة وفريق هدفهما تلبية كل احتياجات المريض؟