تسريع رعاية مرضى احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST ‏(STEMI) منذ اكتشاف الحالة ووصولاً إلى مرحلة العلاج

يستطيع أول المستجيبين إرسال المعلومات المهمة عن حالة احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST لدى المريض إلى أي جهة تحتاج إليها، إن كان قسم الطوارئ أو أجهزة تخطيط القلب أو أجهزة المراقبة أو مختبرات القسطرة، وذلك للمساعدة في التوصل بسرعة إلى تشخيص أولي وفي تنبيه الفريق الطبي المناسب.