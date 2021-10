Please find here recycling passports for Defibrillator products



Automated External Defibrillators (AEDs)



FR3

Defibrillators

Battery Chargers

Cabinets

ECG Assessment Module

Remote For Trainer

Temperature Control Case

Trainers

Defibrillators



XL+

Model 861290



Heartstart MRx

Models M3535A, M3536A or M3536J



Heartstart XL

Model M4735A





Defibrillator Power Supplies

Heartstart MRx, AC

Model M3539A



Heartstart MRx, DC

Model M5529A

M3500A/M5500A, AC

Models M3517A or M5517A

M3500A/M5500A, DC

Models M3518A or M5581A