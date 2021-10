Please find here with the recycling passports for Interventional X-Ray products



iXR Systems



Allura XPER FD10

P/N 4522-901-04430



Allura XPER FD20

P/N 4522-901-04440



Allura XPER FD10/10

P/N 4522-901-04450



Allura XPER FD10/20

P/N 4522-901-04460



MD Eleva (MultiDiagnost II-TV version)

708-036



MD Eleva (MultiDiagnost Flat Detector version)

708-037



MD Eleva (MultiDiagnost Eleva)

708-032



UD Eleva (UroDiagnost Eleva)

708-033



MD Eleva FDXD (MultiDiagnost Eleva FlatDetector)

708-034





iXR Building Blocks



Lateral stand

P/N 4522 901 00140



Frontal stand FD10

P/N 4522 901 00460



Frontal stand FD20

P/N 4522 901 00470



Patient Table

P/N 4522 901 00510



MCS

P/N 4522 901 00530



User Interfaces

P/N 4522 901 00540



LCD Displays LCD Displays 2

P/N 9919 320 5112xP/N 9919 320 5117x



Detector

Detector Px4800



M-Cabinet

P/N 8222 168 1590



Grid

Grids



Collimator

Nicol



X-Ray Tube

See X-Ray Tubes



X-Ray Generator Cabinet

See X-Ray Generators