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الدعم في Philips

ما الاختلافات بين ملحقات Philips Lumea؟

يأتي جهاز Lumea مزودًا بالعديد من الملحقات، وكلٌّ منها مصمم للاستخدام في منطقة معينة من الجسم. لا تستخدمي الملحقات في المناطق غير المخصصة لها. عليكِ مراجعة دليل المستخدم لديكِ لتحديد الملحقات التي جاءت مع طراز Lumea الخاص بكِ. 

تنطبق المعلومات الواردة في هذه الصفحة على الطرازات التالية: BRI955/00, BRI958/60, BRI921/60. انقر هنا لعرض المزيد من أرقام المنتجات  ›

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