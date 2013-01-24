من أمشاط للحية الخفيفة
أمشاط للحية الخفيفة قابلة للتثبيت (1 و3 و5 مم)
من أمشاط للحية الخفيفة
أمشاط للحية الخفيفة قابلة للتثبيت (1 و3 و5 مم)
تقنية أداة OneBlade الفريدة
تقوم أداة القص السريعة بحلاقة حتى أطول الشعيرات
شفرة بجانبَين
استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة بأي اتجاه
نظام الحماية المزدوجة
تم تصميم الغلاف الذي يسمح بالانزلاق والرؤوس المستديرة لتوفير ملمس ناعم على بشرتك
تدوم كل شفرة لغاية 4 أشهر*
يُمكن استخدام الشفرات البديلة في كل مقابض أداة OneBlade وOneBlade Pro
*لأفضل تجربة حلاقة. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.
رطب وجاف
إن أداة OneBlade مقاومة للمياه، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية. يمكنك اختيار الحلاقة الجافة أو الحلاقة الرطبة بالرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
بطارية تدوم طويلاً
يمكن الحصول على أداء متواصل لمدة 45 دقيقة بعد شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن لمدة 8 ساعات
QP2510/13
QP2520/23
QP6505/23
QP210/50
QP220/50