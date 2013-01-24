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نقدّم لك أداة OneBlade
لتشذيب وتحديد وحلاقة الشعر مهما اختلف طوله

نقدّم لك أداة
OneBlade
لتشذيب وتحديد وحلاقة الشعر مهما اختلف طوله

الأداة المثالية لوجهك

Philips OneBlade

Philips OneBlade

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مقبض مقاوم للمياه للاستخدام الرطب أو الجاف
3 أمشاط للحية الخفيفة (1 و3 و5 مم)
تتضمن شفرة واحدة. تدوم كل شفرة لمدة ٤ أشهر*
بطارية تدوم طويلاً، 45 دقيقة من الاستخدام
OneBlade
OneBlade

اعتنِ بلحيتك مع OneBlade

تشذيب وتحديد وحلاقة الشعر مهما اختلف طوله
Trim

تشذيب

شذّب لحيتك للحصول على لحية بالطول الذي تريده. تتضمّن الحزمة ٣ أمشاط للحية الخفيفة: استخدم المشط بدقة ١مم لتشذيب دقيق وبدقة ٣مم للحية خفيفة وبدقة ٥مم للحية طويلة.
Edge

تحديد

حدّد اللحية بدقَة باستخدام الشفرة. يمكنك الحلاقة في أي اتجاه لتتمكن من رؤية كل شعرة تقصها بوضوح أكثر. ستتمكّن من ترتيب لحيتك بثوانِ بشكل سريع وسهل.
Shave

 الحلاقة

 للحفاظ على راحة بشرتك، لا تحلق أداة OneBlade بدقة الشفرة التقليدية. باستطاعتك أن تحلق بالاتجاه المعاكس للشعرة وأن تتخلّص من الشعر بسهولة مهما كان طوله.

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  • "خط دقيق ورائع"
  • "أداة غير مؤلمة"
  • "أنا متحمس للغاية"
  • "سهولة متناهية في الاستخدام"
    *تم منح المشترين الأوائل لأداة OneBlade نقاطًا تخوّلهم الحصول على جوائز مقابل مشاركة آرائهم وفيديوهاتهم حول المنتج.
    ٣ أمشاط للّحية
    ٣ أمشاط للّحية أمشاط للحية قابلة للتثبيت
    (١ و٣ و٥ مم)
    تقنية OneBlade الفريدة
    قوم أداة القص السريعة (٢٠٠ مرة في الثانية) بحلاقة حتى أطول الشعيرات.
    شفرة ثنائية الحواف
    استخدم الشفرة بأي اتجاه وستحصل على لحية محددة ودقيقة.
    نظام الحماية المزدوجة
    تم تصميم الغلاف الذي يسمح بالانزلاق والرؤوس المستديرة لحلاقة ألطف على بشرتك.
    تدوم كل شفرة لمدة ٤ أشهر*
    يمكن استخدام الشفرات البديلة على أي من مقابض أداة OneBlade.

    *لأفضل تجربة حلاقة. في حال الحلاقة الكاملة مرتين أسبوعياً. قد يكون هناك اختلاف في النتيجة النهائية
    رطب وجاف
    يمكنك الحلاقة مع رغوة أو بدونها، كما يحلو لك. وتتميّز أداة OneBlade بأنها مقاومة للمياه، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية.  
    بطارية تدوم طويلاً
    يمكن الحصول على أداء متواصل لمدة ٤٥ دقيقة بعد شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن لمدة ٨ ساعات
    من أمشاط للحية الخفيفة
    تقنية أداة OneBlade الفريدة
    رطب وجاف

      • من أمشاط للحية الخفيفة

        أمشاط للحية الخفيفة قابلة للتثبيت (1 و3 و5 مم)

      • تقنية أداة OneBlade الفريدة

        تقوم أداة القص السريعة بحلاقة حتى أطول الشعيرات

        شفرة بجانبَين

        استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة بأي اتجاه

        نظام الحماية المزدوجة

        تم تصميم الغلاف الذي يسمح بالانزلاق والرؤوس المستديرة لتوفير ملمس ناعم على بشرتك

        تدوم كل شفرة لغاية 4 أشهر*

        يُمكن استخدام الشفرات البديلة في كل مقابض أداة OneBlade وOneBlade Pro

         

        *لأفضل تجربة حلاقة. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.

      • رطب وجاف

        إن أداة OneBlade مقاومة للمياه، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية. يمكنك اختيار الحلاقة الجافة أو الحلاقة الرطبة بالرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      • بطارية تدوم طويلاً

        يمكن الحصول على أداء متواصل لمدة 45 دقيقة بعد شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن لمدة 8 ساعات

      هل تبحث عن شفرات OneBlade؟

      عرض مجموعة OneBlade

      • هل أنت غير متأكد من المنتج الذي تريد شراؤه؟
        حدد ما يصل إلى ثلاثة منتجات وقارنها!
        أداة OneBlade

        أداة OneBlade

        QP2510/13

        • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
        • بغض النظر عن طول الشعر
        • مشطان للحية الخفيفة قابلَين للتثبيت
        • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
        التصنيف الإجمالي / 5
        عرض المنتج
      • هل أنت غير متأكد من المنتج الذي تريد شراؤه؟
        حدد ما يصل إلى ثلاثة منتجات وقارنها!
        أداة OneBlade

        أداة OneBlade

        QP2520/23

        • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
        • بغض النظر عن طول الشعر
        • 3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
        • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
        التصنيف الإجمالي / 5
        عرض المنتج
      • هل أنت غير متأكد من المنتج الذي تريد شراؤه؟
        حدد ما يصل إلى ثلاثة منتجات وقارنها!
        أداة OneBlade Pro

        أداة OneBlade Pro

        QP6505/23

        • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
        • بغض النظر عن طول الشعر
        • مشط دقيق مع 9 إعدادات للطول
        • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
        التصنيف الإجمالي / 5
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