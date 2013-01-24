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النجاح في إطعام طفلك
من دون حازوقة

رضّاعات وحلمات للأطفال

العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

الرضّاعات والحلمات للأطفال التي نقدّمها باختصار

رضّاعات الأطفال المضادة للمغص من Philips Avent

مضادة للمغص 

رضّاعات الأطفال المضادة للمغص من Philips Avent لعملية تعبئة وتنظيف سهلة

فتحة واسعة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة

رضّاعات الأطفال المضادة للمغص الخالية من مادة BPA من Philips Avent

خالية من مادة BPA

رضّاعات Natural للأطفال

إن رضّاعات Natural للأطفال من Philips Avent مساعدة للرضاعة الطبيعية ومضادة للمغص
بعض التفاصيل الإضافية
  • بفضل الحلمة على شكل الثدي، بات من السهل الجمع ما بين الإطعام بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
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رضّاعات Classic+‎ للأطفال

رضّاعات Natural للأطفال من Philips Avent مضادة للمغص ومخففة للانزعاج
بعض التفاصيل الإضافية
  • يتميّز نظام الصمام المضاد للمغص المثبّت سريريًا الذي نقدّمه بأنه يسمح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من الدخول إلى بطن الطفل.
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حلمات Natural من Philips Avent

حلمات Natural


العثور على معدل تدفق يتناسب مع احتياجات طفلك
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الحلمات المضادة للمغص من Philips Avent

حلمات Classic +‎


العثور على معدل تدفق يتناسب مع احتياجات طفلك
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مستلزمات الإطعام بواسطة الرضّاعة

هذا المنتج لم يعد متاحا

مجموعات رضّاعات الأطفال في المراحل الأولى من Philips Avent
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مجموعة رضّاعات Natural للأطفال من Philips Avent

استكشاف كل الرضّاعات والحلمات للأطفال ›

نصيحة لتسهيل عملية الاختيار

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في بعض الأحيان يجب النظر إلى أبعد من العين المجرّدة. عند تصميم مجموعة رضّاعات Natural، استخدمنا صور التصوير بالرنين المغناطيسي تُظهر أطفالاً أثناء الرضاعة، وذلك لفهم طريقة الرضاعة".

فريق التصميم في Philips

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الانتقال بسهولة إلى مرحلة الشرب المستقل


هل أنت مستعدّة لمساعدة طفلك الصغير على الشرب كالكبار؟ نقدّم لك الخطوة الأولى نحو مرحلة الشرب المستقل، وهي مانعة للتسرّب. 
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العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

رضّاعات وحلمات للأطفال


تقدّم الحياة الكثير من المصاعب، بما في ذلك آلام الجوع. لذا، تساعدك مجموعة Avent من Philips على أن تكوني دائمًا على استعداد لإطعام طفلك بواسطة الرضّاعة عند الجوع، وذلك بواسطة رضّاعات الأطفال المثبتة سريريًا لقدرتها على تخفف آلام المغص والانزعاج. وبما أنه ما من طريقة واحدة متعارف عليها لاعتمادها مع الأطفال، صمّمنا مجموعة متنوعة من الرضّاعات التي تتناسب مع احتياجاتك. هل تخططين للدمج ما بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة؟ أو تريدين استخدام الرضّاعة فقط؟ نقدّم لك مجموعة من الرضّاعات والحلمات للأطفال لمساعدتك على النجاح في إطعام طفلك بدون حازوقة.

 

بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.

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