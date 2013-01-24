

تقدّم الحياة الكثير من المصاعب، بما في ذلك آلام الجوع. لذا، تساعدك مجموعة Avent من Philips على أن تكوني دائمًا على استعداد لإطعام طفلك بواسطة الرضّاعة عند الجوع، وذلك بواسطة رضّاعات الأطفال المثبتة سريريًا لقدرتها على تخفف آلام المغص والانزعاج. وبما أنه ما من طريقة واحدة متعارف عليها لاعتمادها مع الأطفال، صمّمنا مجموعة متنوعة من الرضّاعات التي تتناسب مع احتياجاتك. هل تخططين للدمج ما بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة؟ أو تريدين استخدام الرضّاعة فقط؟ نقدّم لك مجموعة من الرضّاعات والحلمات للأطفال لمساعدتك على النجاح في إطعام طفلك بدون حازوقة.

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.