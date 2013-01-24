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تعتني بطفلك وتحميه مثلك تمامًا

أجهزة تسخين الرضّاعات وتعقيمها

العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

أجهزة تعقيم الرضّاعات التي نقدّمها باختصار

رمز أجهزة تعقيم الرضّاعات من Philips Avent التي تقضي على 99% من الجراثيم

تقضي على 99,9% من الجراثيم

رمز أجهزة تعقيم الرضّاعات من Philips Avent السريعة والملائمة

سريعة وملائمة

رمز أجهزة تعقيم الرضّاعات من Philips Avent بتصميم لا يحتل مساحة كبيرة

تصميم لا يحتل مساحة كبيرة

جهاز كهربائي للتعقيم بالبخار

جهاز كهربائي مرن للتعقيم بالبخار من Philips Avent
بعض التفاصيل الإضافية
  • بغض النظر عن عدد القطع لديك، يمكن ضبط الأجهزة الكهربائية للتعقيم بالبخار لتناسب احتياجاتك.
استكشاف مجموعة الأجهزة الكهربائية

جهاز التعقيم بالبخار في المايكروويف

جهاز سريع للتعقيم بالبخار في المايكروويف من Philips Avent
بعض التفاصيل الإضافية
  • في بعض الأحيان، يكون عامل الوقت مسألة أساسية. استخدمي جهاز التعقيم بالبخار في المايكروويف لتنظيف الرضّاعات والملحقات فقط في دقيقتين، سواء كنت في المنزل أو خارجه.
استكشاف جهاز التعقيم بالبخار في المايكروويف

أجهزة تسخين الرضّاعات باختصار

أجهزة تسخين الرضّاعات في 3 دقائق من Philips Avent

تحضي
الرضّاعات وطعام الأطفال

رمز أجهزة تسخين الرضّاعات من Philips Avent

تسخين متساوٍ، من دون تركيز السخونة في مناطق معيّنة

إذابة الجليد بلطف

جهاز تسخين الرضّاعات السريع

جهاز تسخين الرضّاعات وحاويات الطعام السريع من Philips Avent
استكشاف جهاز تسخين الرضّاعات السريع
أجهزة تسخين الرضّاعات وتعقيمها من Philips Avent

استكشاف كل أجهزة تسخين الرضاعات وتعقيمها ›

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  • دليل الأهل العملي بشأن إطعام الطفل بالرضّاعة

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    دليل الأهل العملي بشأن إطعام الطفل بالرضّاعة

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تمامًا مثل الأهل الجدد، تتميّز أجهزة التعقيم التي نقدمها بقابلية التكيّف. استخدميها لتنظيف الرضّاعات، فضلاً عن اللهّايات وشافطات حليب الأم وحلقات التسنين. أليست عملية؟"

فريق التصميم في Philips

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العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

أجهزة تسخين الرضّاعات وتعقيمها


تعرّفي على مجموعة أجهزة تسخين الرضّاعات وتعقيمها التي تعتني بطفلك وتحميه مثلك تمامًا. تقضي أجهزة التعقيم الكهربائية وتلك التي تُستخدم في المايكروويف على 99,9% من الجراثيم ولا تتطلّب مساحة كبيرة في المطبخ. عندما يحين وقت تناول وجبات الطعام، استخدمي أجهزة تسخين الرضّاعات لإذابة الجليد وسّخني الحليب بلطف ليصل إلى درجة الحرارة المثالية. صحة وعافية!

 

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.

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