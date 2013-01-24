

تعرّفي على مجموعة أجهزة تسخين الرضّاعات وتعقيمها التي تعتني بطفلك وتحميه مثلك تمامًا. تقضي أجهزة التعقيم الكهربائية وتلك التي تُستخدم في المايكروويف على 99,9% من الجراثيم ولا تتطلّب مساحة كبيرة في المطبخ. عندما يحين وقت تناول وجبات الطعام، استخدمي أجهزة تسخين الرضّاعات لإذابة الجليد وسّخني الحليب بلطف ليصل إلى درجة الحرارة المثالية. صحة وعافية!

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.