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أقفال الأبواب (63)

1 - 12 من 63 نتيجة
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أقفال الأبواب

جديد

  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
قفل معلّب ذكي

DDL505Z00KB/00
DDL505-5HBS
  • معتمد بمعيار IP55*
  • تحمل فائق للحرارة حتى 70 درجة مئوية
  • يعمل مع تطبيق Home Access*
  • قفل تلقائي
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  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series

Philips 6000 series
القفل الذكي للباب بالعتلة

DDL610LKCKB/00
  • التعامل مع البوابة*
  • فتح قفل الوصول عن بُعد
  • كتم الصوت بواسطة الزر "0"
  • منع اختراق المنزل عن طريق ثقب الباب
  • حاصل على اعتماد IP65
عرض المنتج
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series

Philips 1000 series
القفل الداخلي

DDL101SKJBB/00
  • بصمة الإصبع البسيطة
  • إلغاء القفل بمفتاح واحد عبر التطبيق
  • وضعا التشغيل
  • تصميم مناسب للاستخدام الداخلي
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  • Philips 5000 series
  • Philips 5000 series
  • Philips 5000 series
  • Philips 5000 series

Philips 5000 series
قفل معلّب ذكي

DDL151L00BB/97
  • وظيفة القفل التلقائي
  • دعم التحكم عن بُعد
  • رمز PIN المخفي
  • رمز PIN لمرة واحدة
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  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series

Philips 9000 series
قفل الباب الذكي التلقائي بالكامل

DDL192NLAGCB/97
  • تنبيه النظام عند اللمس
  • الاستخدام البسيط بالدفع والسحب
  • وظيفة القفل التلقائي
  • مستشعر داخلي بالأشعة تحت الحمراء للفتح
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جديد

  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series

Philips 6000 Series
قفل ذكي للأبواب بعتلة

DDL615LMAKB/00
DDL615-5HBS
  • يعمل مع تطبيق Home Access*
  • رمز PIN للتحكم بالوصول من دون اتصال بالإنترنت
  • التحقق المزدوج
  • فتح القفل بسهولة بواسطة بصمة الإصبع
  • متوافق مع النُقرات طراز 4585 و6068
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  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series

Philips 3000 series
قفل باب ذكي عبر الفيديو

DDL303BFACW/00
  • إلغاء القفل عن بُعد
  • شاشة IPS مقاس 3.5 بوصات
  • إلغاء قفل رمز PIN المؤقت
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
عرض المنتج
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL720CCAKW/00
  • الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اكتشاف الحركة بالرادار
  • شاشة LCD مقاس 4 بوصات
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  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series

Philips 1000 series
قفل الباب الذكي بالدفع والسحب

DDL111LAFBB/97
  • الاستخدام البسيط بالدفع والسحب
  • تنشيط النظام باللمس اليدوي
  • وظيفة القفل التلقائي
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
عرض المنتج
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الدفع والسحب

DDL702SLAFCW/97
  • الاستخدام البسيط بالدفع والسحب
  • وظيفة القفل التلقائي
  • مستشعر داخلي بالأشعة تحت الحمراء للفتح
  • اتصال Wi-Fi
عرض المنتج
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series

Philips 6000 series
القفل الذكي للباب بالعتلة

DDL608LKKSW/00
  • تصميم هيكل نحيف
  • حاصل على اعتماد IP65
  • قفل أسطواني من المستوى C
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
القفل الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL702NAFCW/97
  • الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • تنشيط الاستشعار بالموجات فوق الصوتية
  • مستشعر بصمة الإصبع المخفي
  • اتصال Wi-Fi
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