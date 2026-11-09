أقفال الأبواب

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Philips 5000 Seriesقفل معلّب ذكي
Philips 6000 seriesالقفل الذكي للباب بالعتلة
Philips 1000 seriesالقفل الداخلي
Philips 5000 seriesقفل معلّب ذكي
Philips 9000 seriesقفل الباب الذكي التلقائي بالكامل
Philips 6000 Seriesقفل ذكي للأبواب بعتلة
Philips 3000 seriesقفل باب ذكي عبر الفيديو
Philips 7000 seriesقفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه
Philips 1000 seriesقفل الباب الذكي بالدفع والسحب
Philips 7000 seriesقفل الدفع والسحب
Philips 7000 seriesالقفل الذكي بواسطة التعرّف على الوجه
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