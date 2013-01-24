العناصر الضرورية في اللهّاية

أولاً فلنتكلم عن بعض العناصر الأساسية للراحة. قد تكون الراحة مسألة شخصية، ولكننا نعتقد أن هناك بعض الثوابت. فكل اللهّايات التي نوفرها خالية من مادة BPA وملائمة لأسنان الأطفال ومناسبة للنمو الطبيعي لحلق الطفل، فقط في حال كنت تتساءلين!

اعتبار الراحة مسألة شخصية

والآن لنأخذ الأمور بطريقة شخصية. لتضييق نطاق البحث لاختيار اللهّاية الأفضل، يجب مراعاة بعض العناصر:

عمر طفلك

حساسية بشرة طفلك

تفضيل طفلك

العثور على نوع الراحة المناسب

الآن وبعد أن اطلعت على العناصر التي يجب مراعاتها، سنشرح كيفية المقارنة بين اللهّايات التي نوفرها.

اللهّاية الصغيرة

فكّري باللهّاية Mini تمامًا بأنها صغيرة. بالنسبة إلى حديثي الولادة كل شيء يبدو وكأنه كبيرًا جدًا، لذلك ابتكرنا لهّاية بوقاء صغير جدًا وخفيف الوزن مُصمم بحيث لا يلامس الأنف.

الأحجام: منذ الولادة لغاية شهرين

اللهّاية الأفضل بالنسبة إلى: الأهل الذين يريدون لطفلهم حديث الولادة أداة متعددة الاستخدامات

عضّاضة

Soothie هي اللهّاية المؤلفة من قطعة واحدة والمصنوعة من السيليكون الطبي. على عكس اللهّاية الاعتيادية، تتيح لك اللهّاية Soothie تقديم الراحة التي يوفرها اصبعك في الوقت نفسه عبر فتحة في الجهة الأمامية.

الأحجام: منذ الولادة لغاية 3 أشهر

اللهّاية الأفضل بالنسبة إلى: الأهل الذين يريدون لهّاية مصنوعة من مواد طبية توفر الراحة لطفلهم حديث الولادة.

لهّايات Classic

يمكنك التفكير بلهّايات Classic كلهّاية مناسبة للاستخدام اليومي. لأن الحاجة إلى الراحة قد يشعر بها الطفل ليلاً أو نهارًا، لقد ابتكرنا أيضًا تصاميم مضيئة في الظلام ليسهل العثور عليها.

الأحجام: منذ الولادة لغاية 6 أشهر، ومن 6 أشهر لغاية 18 شهرًا

اللهّاية الأفضل بالنسبة إلى: الأهل الذين يريدون لهّاية بجودة عالية مناسبة للاستخدام في النهار والليل.

لهّايات بانسياب حر للهواء

قد تكون بشرة بعض الأطفال حساسة أكثر من غيرهم. على عكس الوقاء الاعتيادي، تحتوي لهّاية Freeflow على ثقوب هواء أكبر للحفاظ على بشرة طفلك جافة وتوفير الراحة له.

الأحجام: منذ الولادة لغاية 6 أشهر، ومن 6 أشهر لغاية 18 شهرًا، ومن 18 شهرًا وما فوق

اللهّاية الأفضل بالنسبة إلى: الأهل الذين يريدون لهّاية لطيفة على البشرة.

لهّاية ناعمة جدًا

هل يحب طفلك اللمسة الناعمة؟ صُممت اللهّاية الناعمة جدًا بوقاء مرن وناعم مع تدفق إضافي للهواء لتجنب حدوث العلامات على البشرة وتهيجها.

الأحجام: منذ الولادة لغاية 6 أشهر، ومن 6 أشهر لغاية 18 شهرًا

اللهّاية الأفضل بالنسبة إلى: الأهل الذين يريدون لهّاية ناعمة جدًا على البشرة الحساسة.

الخطوات الأخيرة

بعد اختيار نوع اللهّاية بالاستناد إلى احتياجات طفلك، يصبح عليك اختيار الحجم والتصميم المناسبين. حددنا حجم كل لهّاية نوفرها وفقًا للعمر، وبالطبع يعود اختيار التصميم لتفضيلك الشخصي!

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