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- محرك أفقي
- تحسس أقل، جروح أقل
- بكرة محرّك نحاسية
- مقبض مقاوم للانزلاق
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- تقنية Trim-n-Flow
- إعدادات الطول يسهل اختيارها وتثبيتها
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- تقنية Trim-n-Flow
- وضع Turbo
- عجلة التكبير/التصغير لاختيار إعداد الطول
- مقبض مريح
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- شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- شفرات قابلة للضبط
- إعدادات الطول (من 0,5 مم إلى 3 مم)
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- شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مشط شعر قابل للضبط
- 13 إعداد طول (من 0,5 مم إلى 23 مم)
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- شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- شفرات مشحوذة بشكل مزدوج
- 28 إعداد طول (من 0,5 مم إلى 28 مم)
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- تحتاج للتشحيم
- سلك الطاقة طويل جدًا 2,4 م
- استخدام سلكي فقط
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- لا تحتاج للتشحيم
- شفرات قابلة للغسل
- استخدام سلكي ولاسلكي
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- لا تحتاج للتشحيم
- قابلة للغسل 100%
- استخدام سلكي ولاسلكي
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- بطارية NiMH
- استخدام لاسلكي 75 دقيقة/لـكل8 ساعات شحن
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- بطارية Li-ion
- استخدام لاسلكي 90 دقيقة/لـكل ساعة شحن
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- 4 أمشاط للشعر
- زيت التشحيم
- فرشاة للتنظيف
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- مشط شعر قابل للضبط
- فرشاة للتنظيف
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- مشط اللحية
- مشطان للشعر (طويل وقصير)
- فرشاة للتنظيف
- حقيبة صغيرة