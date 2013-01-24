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السلسلة 5000 
Series 3000

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السلسلة 3000 
Series 3000

أداة قص الشعر المنزلية

HC 3100

اختر أفضل أداة لقص الشعر

Series 5000
Series 3000
Series 3100

عملية قص سريعة ومتساوية

السلسلة 5000 

عملية قص سهلة ومتساوية

السلسلة 3000 

أداة قص الشعر المنزلية

HC 3100

 

عملية قص سريعة ومتساوية

السلسلة 5000 

عملية قص سهلة ومتساوية

السلسلة 3000

  أداة قص الشعر المنزلية

HC 3100

أداة قص الشعر لعملية قص أسرع وأدق

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تقنية Trim-n-Flow PRO
علامة تحديد
قابلة للغسل بنسبة %100
علامة تحديد
 استخدام لاسلكي لمدة 90 دقيقة/شحن لساعة
احصل على قصة شعر متساوية بفضل تقنيتَي DualCut وTrim-n-Flow Pro في أداة قص الشعر HC5630. إن تصميم المشط الجديد يمنع أن يعلق الشعر بمختلف مستويات طوله في المشط، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة.
HC5450

أداة قص الشعر لعملية قص أسرع وأدق

كن أول من يراجع هذا البند

checkmark
تقنية Trim-n-Flow PRO
checkmark
قابلة للغسل بنسبة %100
checkmark
استخدام لاسلكي لمدة 90 دقيقة/شحن لساعة
HC5450
احصل على قصة شعر متساوية بفضل تقنيتَي DualCut وTrim-n-Flow Pro في أداة قص الشعر HC5630. إن تصميم المشط الجديد يمنع أن يعلق الشعر بمختلف مستويات طوله في المشط، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة.
تقنية DualCut

قوة لمعالجة أي نوع من الشعر


تقنية  Trim-n-Flow لعملية قص متواصلة وسريعة

بفضل تقنيةDualCut  المتقدمة، يمكنك قص أي نوع من الشعر بسرعة مضاعفة مقارنة بالشفرات التي تقص من جانب واحد، بينما يمنع المشط المبتكر الشعر من أن يعلق في أداة القص.
24 إعداد طول قابل للتثبيت

احصل على الطول الذي تريده بسرعة


28 إعداد طول يسهل اختيارها وتثبيتها عن طريق عجلة الاختيار

بكل بساطة، حدد إعداد الطول (بين 0,5 مم و28 مم) الذي تريده وثبته بواسطة عن طريق عجلة الإختيار.
شفرات من التيتانيوم

أداء يدوم طويلًا وعملية قص دقيقة


مقبض مريح لمزيدٍ من التحكم

تم تصميم هذه الأداة لتعطي الراحة أثناء الاستخدام والسهولة أثناء الحمل. يسمح لك ملمس الأداة ومقبضها المميّزَين بتحريكها بسهولة وقص الشعر في كل أرجاء رأسك.

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ما محتويات الصندوق؟

    • الملحقات المضمّنة:
        
      • 3 أمشاط للشعر قابلة للتعديل
      • علبة تخزين صلبة

    مقارنة أداة قص الشعر 13/HC5630بأدوات قص الشعر الأخرى الرائعة التي نقدّمها

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    مقارنة الميزات

    الميزة (الميزات) الأساسية
    • محرك أفقي
    • تحسس أقل، جروح أقل
    • بكرة محرّك نحاسية
    • مقبض مقاوم للانزلاق
    • تقنية Trim-n-Flow
    • إعدادات الطول يسهل اختيارها وتثبيتها
    • |
    • تقنية Trim-n-Flow
    • وضع Turbo
    • عجلة التكبير/التصغير لاختيار إعداد الطول
    • مقبض مريح

    نظام القص
    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • شفرات قابلة للضبط
    • إعدادات الطول (من 0,5 مم إلى 3 مم)
    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • مشط شعر قابل للضبط
    • 13 إعداد طول (من 0,5 مم إلى 23 مم)
    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • شفرات مشحوذة بشكل مزدوج
    • 28 إعداد طول (من 0,5 مم إلى 28 مم)

    سهولة الاستخدام
    • تحتاج للتشحيم
    • سلك الطاقة طويل جدًا 2,4 م
    • استخدام سلكي فقط
    • لا تحتاج للتشحيم
    • شفرات قابلة للغسل
    • استخدام سلكي ولاسلكي
    • لا تحتاج للتشحيم
    • قابلة للغسل 100%
    • استخدام سلكي ولاسلكي

    البطارية ووقت الشحن

    • لا يوجد
    • بطارية NiMH
    • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/لـكل8 ساعات شحن
    • بطارية Li-ion
    • استخدام لاسلكي 90 دقيقة/لـكل ساعة شحن

    الملحقات المضمّنة
    • 4 أمشاط للشعر
    • زيت التشحيم
    • فرشاة للتنظيف
    • مشط شعر قابل للضبط
    • فرشاة للتنظيف
    • مشط اللحية
    • مشطان للشعر (طويل وقصير)
    • فرشاة للتنظيف
    • حقيبة صغيرة

    هل تبحث عن أداة أخرى لقص الشعر؟

    سلسلات 9000
    Series 9000
    من £160 إلى £200
    سلسلات 7000
    Series 7000
    من £120 إلى £180
    سلسلات 5000
    Series 5000
    من £70 إلى £90
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