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تلفزيون
جميع السلاسل
Ambilight
Screen size
55 inch (23)
OLEDتلفزيون Android بدقة 4K UHD وشاشة OLED
OLEDتلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD
OLEDتلفزيون Ambilight بدقة 4K
OLED4K UHD، OLED، تلفزيون بنظام Android
OLED+تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins
8500 series4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات ما معنى ذلك؟