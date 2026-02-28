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273B9/89
توصيلات سهلة
تخلّص من الفوضى الناجمة عن الكبلات بفضل شاشة B line من Philips المزوّدة بقاعدة إرساء USB-C. يمكنك عرض صور بدقة Full HD وإعادة شحن كمبيوترك المحمول في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. تمكّن من إنجاز أعمالك بطريقة مريحة للعينَين بفضل قاعدة SmartErgo والتقنية الخالية من الوميض ووضع LowBlue.
B Line
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.
تأتي هذه الشاشة مزوّدة بوصلة USB-C مضمّنة تتوافق مع معيار تسليم الطاقة عبر USB. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، أصبح بإمكانك إعادة شحن كمبيوترك الدفتري المتوافق* وتزويده بالطاقة مباشرة من الشاشة، باستخدام كبل USB-C واحد.
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.
المراجعات
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال USB-C أو DP أو HDMI.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.