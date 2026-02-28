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Monitorشاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

275B1H/89

1 جائزة

رؤية واضحة جدًا لإنجاز المزيد

تأتي هذه الشاشة من Philips مزوّدة بكاميرا ويب منبثقة وآمنة مع Windows Hello، لمستوى أمان إضافي ومخصص. وهي غنية بالميزات التي تحسّن مستوى الإنتاجية والاستدامة. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين.

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رؤية واضحة جدًا لإنجاز المزيد

  • B Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 2560‏ × 1440 (QHD)

يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

يستخدم LightSensor مستشعرًا ذكيًا لضبط سطوع الصورة بحسب ظروف الإضاءة في الغرفة، لتزويدك بصورة مثالية مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة.

صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ ‏2560‏x‏1440 بكسل أو 2560‏x‏1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل USB-C، وDisplayport‏، وHDMI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ TPV_AWARD-7185186

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  5. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  6. شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2

  7. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  8. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.