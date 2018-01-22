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دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

43PUT6002/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
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    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    43PUT6002/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل دقة 4K Ultra HD

      دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

      مع Pixel Plus Ultra HD

      • 108 سم (43 بوصة)
      • 4K Ultra HD، ‏LED TV
      • DVB-T/T2
      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

      تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

      تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

      مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      حاملتان رفيعتان وأنيقتان لإبراز الوزن الخفيف

      عندما قررنا ابتكار تلفزيون جديد، أخذ فريقنا كل النواحي في عين الاعتبار: بدءًا من التكنولوجيا ووصولاً إلى التصميم. فقد تم تصميم القاعدتين الجانبيتين الجديدتين لإنشاء مساحة تحت التلفزيون حيث تكون عادةً الحاملة التقليدية، مما يوفر لك تجربة عرض غامرة أكثر. والتأثير؟ تلفزيون يقف بثقة مع لمسة عصرية مستقبلية.

      اكتشف صورًا بدقة Ultra HD مع Pixel Plus Ultra HD

      اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        تحسين الصورة
        Pixel Plus Ultra HD
        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED

      • تطبيقات التلفزيون الذكية

        التحكم
        دعم لوحة مفاتيح USB والماوس

      • ميزات Smart TV

        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل الاستخدام على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • متجر Philips
        تفاعل المستخدم
        معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*

      • الراحة

        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 4.3
        • 16:9
        • شاشة عريضة
        • غير مقاس
        مؤقت السكون
        نعم
        حماية الأطفال
        قفل الأطفال
        اللغة المتوفرة: واجهة المستخدم
        الصينية المبسّطة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        • وظيفة ضبط مستوى الصوت تلقائيًا
        • صوت واضح
        • Virtual Surround

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        2
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • D-sub
        • إخراج الصوت (3,5 مم)
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        اتصالات لاسلكية
        • 1T1R مضمّن ذو نطاق فردي
        • نعم
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        عدد توصيلات AV
        1
        إدخال التردد اللاسلكي
        x1 (‏DTV/ ATV، على الجانب)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H.264 (ما يصل إلى FHD)
        • HEVC H.265 (ما يصل إلى UHD على 30P)

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        لغاية 4K Ultra HD 3840x2160
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • على 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • لغاية 4K Ultra HD 3840x2160p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تلفزيون تناظري
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <=0,5 واط
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • وضع Eco

      • الأبعاد

        ارتفاع العلبة
        667  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1085  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7.3  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        7.5  كلغ
        تعيين العمق
        83  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        240  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        567  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        625  ملليمترًا
        تعيين العرض
        969  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        969  ملليمترًا
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        400 x‏ 200 ملم
        الوزن مع التغليف
        9.8  كلغ
        عمق العلبة
        150  ملليمترًا

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك الطاقة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • دليل البدء السريع
        • بطاريتان AAA

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك الطاقة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • دليل البدء السريع
      • بطاريتان AAA

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
          • لا تتوفر برامج أفلام Netflix إلا عبر جهاز فك تشفير لمزوّد المحتوى لديك (وليست متوفرة على التلفزيون). لذا يرجى الاتصال بمزوّد المحتوى الخاص بك للاشتراك بـ Netflix.
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