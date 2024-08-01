العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
- جهاز تحكم عن بُعد
65PML8969/56
يغمرك بمشاعر قوية. يقدم لك أدق التفاصيل.
لون أسود عميق وألوان نابضة بالحياة. دع المشاعر القوية تغمرك مع تلفزيون Philips بتقنية MiniLED، من الألعاب إلى مشاهدة الأفلام. ستحصل على صورة تشبه الواقع لدرجة أنك ستريد لمسها والشعور بها. أضف جوًا رائعًا إلى تجربتك مع صوت من Dolby Atmos.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يدعم تلفزيون MiniLED من Philips كل تنسيقات HDR الرئيسية ويقدم لك صورة مبهرة بالفعل على الشاشة الكبيرة، مع تدرجات غنية من اللون الأسود وألوان واقعية. يتم خفت ضوء أكثر من ألف منطقة إضاءة خلفية ذكية أو زيادة سطوعها بشكل مستقل لتمكين التباين الفائق والعمق الحقيقي.
مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.
ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
يمكنك اختيار المساعدات الصوتية! اضغط على زر Google Assistant الموجود في جهاز التحكم عن بُعد ويمكنك استخدام صوتك للعثور على الأفلام والعروض والحصول على التوصيات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة.
العب بدون قيود واستمتع بالألوان النابضة بالحياة التي توفرها شاشة MiniLED! يتميز تلفزيون HDMI 2.1، بمعدل تحديث أصلي فائق السرعة يبلغ 120 هرتز، ويوفر أفضل ما في معدات الألعاب من الجيل التالي مع طريقة لعب سلسة وسريعة الاستجابة وحركة طبيعية فائقة السلاسة ورسومات رائعة المظهر.
يستخدم تلفزيون QLED هذا ألوانًا بتقنية quantum dot لتمكين لوحة LED من تزويدك بألوان زاهية إلى أقصى حد. أصبح بإمكانك الآن مشاهدة ألوان شبيهة بالواقع أمام عينَيك على تلفزيون QLED هذا.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
تلفزيون ذكي
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
تفاعل المستخدم
الصوت
إمكانية الاتصال
ميزات فيديو HDMI مدعومة
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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