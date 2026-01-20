ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
65PUT7908/56
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
هل تريد الاستمتاع بأحدث الإصدارات؟ ما عليك سوى إعلام مساعد Google المدمج في هذا التلفزيون بما تبحث عنه، ثم استرخ فيما يجذبك تأثير Ambilight الغامر نحو الأحداث! سوف تستمتع أيضًا بصورة فائقة الوضوح وصوت Dolby Atmos.
Google TV قياس 164 سم (65 بوصة)
يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
Pixel Precise Ultra HD
Google TV™
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.
تُعد تلفزيونات Ambilight التلفزيونات الوحيدة المزودة بأضواء LED خلف الشاشة التي تتفاعل مع ما تشاهده، فتغمرك في مجموعة مميزة من الألوان النابضة، فتغير بالتالي كل شيء، حيث يظهر تلفازك وكأنه أكبر حجمًا فتتفاعل أكثر مع برامجك وأفلامك وألعابك المفضلة.
مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED Ambilight بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.
1.0
من 5
1
الرأي
كويت
20/01/2026
Kuwait
عيوبه اكثر من ميزاته
سيء لابعد الحدود من اول ما اشتريته وهو فيه تعليق وكلمت شركه اكسايت وجوني للبيت وسوو له اعاده مصنع ونفس الشي التعليق والريموت اضغط الزر اكثر من مره عشان التلفزيون يستوعب اني ضغطت وغير هذا بعد 6 اشهر بدت تطلع بقع رماديه داخل الشاشه وتزيد واليوم اشوف نفس الفراشه تتحرك داخل شريت تلفزيونات كثير بحياتي بس هالتلفزيون اول مره اشوف هالشي شلون لما دورت بالنت طلع البقع الرماديه تراب بس شلون دخل داخل !! الذبانه شلون دخلت ؟! سلبياته كثير وكلمت شركه اكسايت ويبون فلوس عشان بس يشوفون المشكله انزين ليش والاضاءه الي ورا التلفزيون انا مختاره لون اليض ليش يطلع لون وردي معاه ؟؟؟ والجهاز ماكمل معاي حتى سنتين!!!
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 7900 series 50PUT7908 تلفزيون مع شاشة LED الذكية من Google
تاريخ الاستخدام 2025-01-20
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 7900 series 50PUT7908 تلفزيون مع شاشة LED الذكية من Google
تاريخ الاستخدام 2025-01-20
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
يجب توفر اشتراك في Disney+. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com(c) 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
حجم الذاكرة (Flash) : 16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.