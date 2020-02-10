تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 190 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 190 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 190 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 190 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 48 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 190 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في أقل من 16 دقيقة. (1)
بفضل التنقية الثنائية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,5% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة وغيرها من الملوثات. منتج حائز شهادة المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.
التقاط الرذاذات بما فيها تلك قد تحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختبار فعاليته بشكلٍ منفصل من قِبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (2). وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (4).
تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).
تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.
بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 20 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.
يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 مع حلقة ألوان بديهية
شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من بين مستويَي سرعة: وضع النوم والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.
يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.
توفير استهلاك الطاقة
الصيانة
الوزن والأبعاد
الأداء
إمكانية الاستخدام
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