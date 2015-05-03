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Beardtrimmer series 1000

آلة تقصير اللحية

BT1005/15
التصنيف الإجمالي / 5
  • أداة التشذيب Pro Skin أداة التشذيب Pro Skin أداة التشذيب Pro Skin
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    Beardtrimmer series 1000 آلة تقصير اللحية

    BT1005/15
    التصنيف الإجمالي / 5

    أداة التشذيب Pro Skin

    تقدّم أداة تشذيب اللحية Beardtrimmer Series 1000 من Philips نتائج تشذيب ناعمة على البشرة بعد كل استخدام. استخدم أداة التشذيب لمدة تصل إلى شهرَين باستخدام حزمة بطاريات واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 1000 آلة تقصير اللحية

    أداة التشذيب Pro Skin

    تقدّم أداة تشذيب اللحية Beardtrimmer Series 1000 من Philips نتائج تشذيب ناعمة على البشرة بعد كل استخدام. استخدم أداة التشذيب لمدة تصل إلى شهرَين باستخدام حزمة بطاريات واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    أداة التشذيب Pro Skin

    تقدّم أداة تشذيب اللحية Beardtrimmer Series 1000 من Philips نتائج تشذيب ناعمة على البشرة بعد كل استخدام. استخدم أداة التشذيب لمدة تصل إلى شهرَين باستخدام حزمة بطاريات واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 1000 آلة تقصير اللحية

    أداة التشذيب Pro Skin

    تقدّم أداة تشذيب اللحية Beardtrimmer Series 1000 من Philips نتائج تشذيب ناعمة على البشرة بعد كل استخدام. استخدم أداة التشذيب لمدة تصل إلى شهرَين باستخدام حزمة بطاريات واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة التشذيب Pro Skin

      أداء يدوم طويلاً بدون المساومة على راحة البشرة

      • أداة التشذيب Pro Skin
      • 4 إعدادات طول مضمنة
      • مشغلة بواسطة بطاريات AA
      • استخدام لمدة تصل إلى شهرين*
      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      تحافظ الشفرات على حدتها الفائقة لكي تتمكّن من قص الشعر بطريقة مرتبة وفعالة في كل الأوقات، ولكن توجد رؤوس شفرات مستديرة وأمشاط لمنع تحسّس البشرة.

      إعدادات طول من 1,5 مم إلى 7 مم، أو 0,5 مم من دون المشط

      إعدادات طول من 1,5 مم إلى 7 مم، أو 0,5 مم من دون المشط

      مرر المشط لأعلى وصولاً إلى إعداد الطول المطلوب، من 1,5 إلى 7 مم أو استخدم الآلة من دون المشط للحصول على لحية خفيفة بطول 0,5 مم.

      ضمان عالمي لسنتَين، لا حاجة إلى التزييت

      ضمان عالمي لسنتَين، لا حاجة إلى التزييت

      تم تصميم كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان عالمي لسنتَين، كما أنها لا تحتاج أبدًا إلى التزييت.

      يسهل تنظيف الرأس القابل للفتح باستخدام الفرشاة الإضافية

      يسهل تنظيف الرأس القابل للفتح باستخدام الفرشاة الإضافية

      اضغط ببساطة على رأس أداة التشذيب ليفتح، واستخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الشعر المتبقي.

      استخدام لاسلكي حتى 120 دقيقة

      استخدام لاسلكي حتى 120 دقيقة

      استخدام يصل لمدة شهرين مع حزمة واحدة من البطاريات، استخدام لاسلكي يدوم 120 دقيقة (بطاريات AA غير مضمّنة)

      مشط لتتبع تقاسيم الوجه لعملية تشذيب دقيقة وبطريقة متساوية

      مشط لتتبع تقاسيم الوجه لعملية تشذيب دقيقة وبطريقة متساوية

      مشط موجِّه للشعر ومرن يتتبع كل منحنيات الوجه لعملية تشذيب متساوية بطريقة سهلة ومريحة.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة

      • الملحقات

        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        رأس قابل للفتح

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الطاقة

        نوع البطارية
        بطارية AA (غير مضمّنة)

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

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