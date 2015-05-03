ضمان عالمي لسنتَين، لا حاجة إلى التزييت

تم تصميم كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان عالمي لسنتَين، كما أنها لا تحتاج أبدًا إلى التزييت.