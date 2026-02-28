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تم إيقافه

سماعة محمولة لاسلكية

BT6900A/00

موسيقى متواصلة

موسيقى متواصلة. يستمر مكبر الصوت المحمول واللاسلكي Everplay بتشغيل الصوت بدون توقف بفضل اتصال Bluetooth القوي وخيارات الشحن السهلة. يتميّز الكبل بتصميم رائع ومتانة فائقة نظرًا إلى أنه مصنوع من قماش مخصص

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موسيقى متواصلة

  • 10 واط، 10 ساعات

  • نطاق Bluetooth طويل المدى

  • مقاوم للمياه، مقاوم للغبار

  • خيار الشحن السريع

يتيح الشحن السريع إعادة شحن مكبر الصوت 3 مرات أسرع

يتيح الشحن السريع إعادة شحن مكبر الصوت 3 مرات أسرع

عادةً ما يستغرق شحن مكبر الصوت بعض الوقت. يقدّم مكبر الصوت EverPlay خيار شحن سريع يتيح إعادة شحن مكبر الصوت بسرعة تفوق 3 أضعاف سرعة محوّل USB عادي للشحن. من خلال استخدام محوّل Qualcomm بخيار الشحن السريع (غير مضمن)، الشائع استخدامه في هواتف Android الجديدة، لشحن مكبر الصوت، يصبح وقت الشحن أسرع بكثير.

تصميم متين - مقاوم للصدمات والغبار والمياه (IP57)

تصميم متين - مقاوم للصدمات والغبار والمياه (IP57)

يتميّز مكبر الصوت EverPlay بمتانته العالية وقدرته على مقاومة الغبار والصدمات والمياه. لا يمكن للغبار أن يعيق تشغيل مكبر الصوت، وهو قادر على تحمّل الغمر في المياه لغاية متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة. هذا يعني أنه لن يتعرّض الجهاز للضرر عند استخدامه أثناء الاستحمام أو في حال التعرّض للمطر أو في حال إسقاطه لبرهة في جسم مائي. أما بالنسبة إلى تسمية "مقاوم للصدمات"، فقد تم اختبار هذا المنتج في "غرفة تعذيب" لإخضاعه لاختبار تأرجح الأسطوانة مع محاكاة موثوقية لمدى الحياة بعد استخدام المنتج لـ 5 سنوات. يتميّز Everplay بتصميم متين بالفعل!

مؤشر مستوى البطارية لمعرفة مستوى الطاقة بسهولة

مؤشر مستوى البطارية لمعرفة مستوى الطاقة بسهولة

أخيرًا، نقدّم لك مكبر صوت بتقنية Bluetooth يزوّدك بطريقة بسيطة وواضحة لمعرفة مستوى الطاقة المتبقي! مع EverPlay، يكفي أن تضغط على زر الطاقة لمعرفة مستوى البطارية المتبقي.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.