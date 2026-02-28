ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
BT6900P/00
موسيقى متواصلة
موسيقى متواصلة. يستمر مكبر الصوت المحمول واللاسلكي Everplay بتشغيل الصوت بدون توقف بفضل اتصال Bluetooth القوي وخيارات الشحن السهلة. يتميّز الكبل بتصميم رائع ومتانة فائقة نظرًا إلى أنه مصنوع من قماش مخصص
10 واط، 10 ساعات
نطاق Bluetooth طويل المدى
مقاوم للمياه، مقاوم للغبار
خيار الشحن السريع
بفضل الميكروفون المضمن، يمكن استخدامها أيضاً كسماعة هاتف. فعندما تتوفر مكالمة واردة، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً لتتمكن من التحدث عبر السماعة. فهي تعمل بطريقة رائعة، أكنت تتصل لتحديد موعد اجتماع عمل أو تتصل بصديقك من حفلة.
لم يكن الشحن يومًا بهذه السهولة. عندما تبدأ الطاقة بالانخفاض، استخدم كابل الشحن عبر منفذ USB/الشريط المفيد 2 في 1. قم بتوصيله للشحن أو استخدمه لتركيب مكبر الصوت بحقيبة وتسهيل حمله.
تحرّك بحرية أكبر مع هاتفك الذكي، من دون القلق حيال التوقف عن سماع الموسيقى. يقدّم مكبر الصوت EverPlay اتصال Bluetooth ثابتًا للغاية وطويل المدى لغاية 30 مترًا أو 100 قدم، وأسرع بثلاث مرات من معايير الصناعة. تكون مكبرات الصوت مجهزة بهوائي حساسية وفلتر للتردد اللاسلكي لتقليل التداخل من الخلفية.
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