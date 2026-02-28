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تم إيقافه

سماعة محمولة لاسلكية

BT6900P/00

موسيقى متواصلة

موسيقى متواصلة. يستمر مكبر الصوت المحمول واللاسلكي Everplay بتشغيل الصوت بدون توقف بفضل اتصال Bluetooth القوي وخيارات الشحن السهلة. يتميّز الكبل بتصميم رائع ومتانة فائقة نظرًا إلى أنه مصنوع من قماش مخصص

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موسيقى متواصلة

  • 10 واط، 10 ساعات

  • نطاق Bluetooth طويل المدى

  • مقاوم للمياه، مقاوم للغبار

  • خيار الشحن السريع

ميكروفون مضمن لإجراء مكالمات لاسلكية

بفضل الميكروفون المضمن، يمكن استخدامها أيضاً كسماعة هاتف. فعندما تتوفر مكالمة واردة، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً لتتمكن من التحدث عبر السماعة. فهي تعمل بطريقة رائعة، أكنت تتصل لتحديد موعد اجتماع عمل أو تتصل بصديقك من حفلة.

كابل USB يمكن استخدامه كشريط

لم يكن الشحن يومًا بهذه السهولة. عندما تبدأ الطاقة بالانخفاض، استخدم كابل الشحن عبر منفذ USB/الشريط المفيد 2 في 1. قم بتوصيله للشحن أو استخدمه لتركيب مكبر الصوت بحقيبة وتسهيل حمله.

اتصال Bluetooth قوي لغاية 30 م أو 100 قدم

اتصال Bluetooth قوي لغاية 30 م أو 100 قدم

تحرّك بحرية أكبر مع هاتفك الذكي، من دون القلق حيال التوقف عن سماع الموسيقى. يقدّم مكبر الصوت EverPlay اتصال Bluetooth ثابتًا للغاية وطويل المدى لغاية 30 مترًا أو 100 قدم، وأسرع بثلاث مرات من معايير الصناعة. تكون مكبرات الصوت مجهزة بهوائي حساسية وفلتر للتردد اللاسلكي لتقليل التداخل من الخلفية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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