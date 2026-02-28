ميكروفون مضمن لإجراء مكالمات لاسلكية

بفضل الميكروفون المضمن، يمكن استخدامها أيضاً كسماعة هاتف. فعندما تتوفر مكالمة واردة، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً لتتمكن من التحدث عبر السماعة. فهي تعمل بطريقة رائعة، أكنت تتصل لتحديد موعد اجتماع عمل أو تتصل بصديقك من حفلة.