ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
BT7206/13
أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل
يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى.
إعدادات طول بدقة 0.5 مم
أداة تشذيب معدنية بالكامل
استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة
لالتقاط حتى 90% من الشعر المقصوص*
يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى.
قم بتشذيب لحيتك الخفيفة بتمريرة واحدة وسريعة. فنظام الرفع والتشذيب المبتكر الذي نقدّمه يرفع كل شعرة ثم يوجهها نحو شفرات الفولاذ المقاوم للصدأ المشحوذة بشكل مزدوج، للحصول على لحية خفيفة ومتساوية أو مشذّبة بتمريرة واحدة.
إن الشفرات المعدنية القوية مشحوذة بشكل مزدوج وتدوم طويلًا لقصّ حتى الشعر السميك. وهي تحتك بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب.
الجوائز
1.0
من 5
1
الرأي
Chemist2022
11/06/2021
Saudi Arabia
ضعف قطعة الشفره الشديدهوبعد استخدام خمس شهور تنكسر
من اسوء ماكينة الحلاقه التي استخدمتها في حياتي يجب استبدالها
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Beardtrimmer series 7000 BT7206/13 آلة تقصير اللحية مع الشفط
تاريخ الاستخدام 2021-02-11
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Beardtrimmer series 7000 BT7206/13 آلة تقصير اللحية مع الشفط
تاريخ الاستخدام 2021-02-11
تم اختبارها في بيئة مخبرية على سجاد مكسو بالوبر والشعر