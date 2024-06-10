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  • تبريد قوي ولكن هادئ تبريد قوي ولكن هادئ تبريد قوي ولكن هادئ
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    السلسلة 5000 مروحة عمودية

    CX5535/11

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تبريد قوي ولكن هادئ

    استمتع بتبريد قوي مع أقل مستوى ممكن من الضجيج واستهلاك الطاقة. نظرًا إلى أنها مصممة لتوفير أداء عالٍ، تملأ هذه المروحة ذاتية الدوران الغرفة بأكملها بتأثير التبريد بسرعة. وبشكل اختياري، يمكنها أيضًا إنعاش هواء الغرفة بالروائح المفضلة لديك.

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    السلسلة 5000 مروحة عمودية

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    تبريد قوي ولكن هادئ

    الأداء والجودة والراحة

    • يبلغ تدفق هواء المروحة 2230 م3/الساعة
    • جهاز تحكّم عن بُعد
    • تصميم رفيع يبلغ 105 سم
    • مناسبة لنشر الروائح العطرية
    تغطية كبيرة لتدفق الهواء لتبريد مريح

    تغطية كبيرة لتدفق الهواء لتبريد مريح

    بفضل مخرج الهواء لدينا المميز بتصميمه الواسع والعالي، تعطي المروحة أقصى قدر ممكن من التغطية والتبريد السريع للغرفة بأكملها. فمن خلال خاصية التأرجح بزاوية 60، يمكن أن يصل هواء المروحة إلى أي مكان تريده، ما يضمن أن الغرفة بأكملها باردة ومريحة.

    إضافة الروائح العطرية لإنعاش منزلك

    إضافة الروائح العطرية لإنعاش منزلك

    عزِّز تجربة التبريد من خلال نشر أريج الزيوت العطرية المفضلة في هواء الغرفة، وتمتع بأجواء تساعدك على الاسترخاء وتجديد حواسك. يتيح لك ناشر الرائحة الاختياري الإضافي الحصول على أجواء عطرية لضمان الاسترخاء والاستمتاع (1).

    وضع النوم الهادئ لقضاء ليلة مريحة

    وضع النوم الهادئ لقضاء ليلة مريحة

    استمتع بنوم هادئ ومريح ليلاً مع وضع النوم الهادئ. يعمل هذا الوضع على خفض سرعة المروحة تدريجيًا إلى أقل إعداد لمدة 30 دقيقة لمساعدتك على النوم العميق بشكل طبيعي مع توفير الطاقة في الوقت نفسه.

    استمتع بالنسيم مع وضع النسيم الطبيعي

    استمتع بالنسيم مع وضع النسيم الطبيعي

    تمتع بشعور النسيم الخارجي المنعش في غرفتك مع وضع النسيم الطبيعي واستمتع بتجربة طبيعية ومنعشة أكثر داخل الغرفة.

    وضع لكل حالة مزاجية

    وضع لكل حالة مزاجية

    يمكنك تخصيص أداء مروحتك تمامًا بحسب احتياجاتك، سواء أكنت تفضل النسيم اللطيف أم تيار الهواء الأقوى، فبفضل إعدادات السرعة الثلاثة التي تتيح ثلاثة أوضاع مختلفة (العادي، النسيم الطبيعي، النوم الهادئ)، يمكنك اختيار الوضع المثالي المناسب لتفضيلاتك وتخصيص راحتك تمامًا.

    توفير الطاقة وتقليل المتاعب مع خاصية المؤقت

    توفير الطاقة وتقليل المتاعب مع خاصية المؤقت

    يمكنك ضبط المؤقت لمدة تتراوح بين ساعة و7 ساعات، ما يتيح لك الاستمتاع بنسيم بارد لفترة مثالية من الوقت مع توفير الطاقة وخفض التكاليف في الوقت نفسه. تتميز هذه المروحة العمودية التي تأتي بقدرة 40 واط بأنها موفرة للطاقة، حيث تستهلك طاقة أقل من المصباح الكهربائي التقليدي.

    يصل التأرجح بزاوية 60 درجة إلى أي مكان تريده

    يصل التأرجح بزاوية 60 درجة إلى أي مكان تريده

    يضمن التأرجح المثالي توزيع الهواء في كل أنحاء الغرفة. قل وداعًا للمناطق الحارة أو الهواء الخانق، ومرحبًا بالأجواء الباردة والمريحة.

    تصميم رفيع وموفر للمساحة

    تصميم رفيع وموفر للمساحة

    تصميم بسيط وجذاب يمتزج بسلاسة مع أي ديكور. هذا التصميم الرفيع والموفر للمساحة يجعل المروحة مثالية للاستخدام في غرف النوم والمكاتب والمطابخ وغيرها من المناطق التي تكون فيها المساحة ضيقة. ضع مروحتك العمودية في الزاوية أو أمام الحائط من دون أن تعيق الأشياء.

    تمتع بالراحة في متناول يدك مع جهاز تحكم عن بُعد واللوحة التي تعمل باللمس

    تمتع بالراحة في متناول يدك مع جهاز تحكم عن بُعد واللوحة التي تعمل باللمس

    توفر لوحة التحكم التي تعمل باللمس وجهاز التحكم عن بُعد على المروحة العمودية لدينا روعة الاستخدام وإمكانية أخذها في أي غرفة.

    تم اختبار هذا الجهاز بدقة من أجل المتانة والجودة.

    تم اختبار هذا الجهاز بدقة من أجل المتانة والجودة.

    عند اختيار Philips، ستختار علامة تجارية موثوقًا بها تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة والابتكار في مجال العناية بالهواء. تخضع المروحة العمودية لدينا لأكثر من 110 اختبارات إلزامية للتأكد من أنها توفر لك راحة موثوقة وطويلة الأمد، اليوم وغدًا.

    محرك نحاسي عالي الأداء ومتين

    محرك نحاسي عالي الأداء ومتين

    تم تصميم محركنا النحاسي عالي الجودة ليعمل يومًا بعد يوم. فهو يولد تيارًا قويًا ويحدث أقل مستوى ممكن من الضجيج، ما يوفر لك أفضل أداء ويعزز راحتك.

    اشعر بالطمأنينة وراحة البال مع قفل الأطفال

    اشعر بالطمأنينة وراحة البال مع قفل الأطفال

    أبقِ أطفالك الصغار بعيدين عن مروحتك العمودية. تتيح لك خاصية السلامة هذه منع الأيدي الفضولية من العبث بإعدادات المراوح وتمنحك الاسترخاء وراحة البال.

    المواصفات التقنية

    • الأداء

      انسياب الهواء
      2230 م3/الساعة
      استهلاك الطاقة
      40 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      0,2 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      قفل الأطفال
      نعم
      التأرجح
      نعم
      مستوى الضجيج الأدنى
      39 ديسيبل (2)
      مستوى الضجيج الأقصى
      46 ديسيبل (2)
      موقت
      نعم

    • الأوضاع

      مستويات السرعة
      3
      الوضع العادي
      نعم
      الوضع الطبيعي
      نعم
      وضع النوم الهادئ
      نعم
      ناشر الرائحة
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      4,5 كجم
      أبعاد المنتج (العرض*الارتفاع*العمق)
      31,0 × 31,0 × 104,8 سم
      الوزن (مع التغليف)
      6,1 كجم
      أبعاد الغلاف (العرض*الارتفاع*العمق)
      23,8 × 23,8 × 109,5 سم

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    • (1) لا يشمل شراء هذا المنتج الزيوت العطرية.
    • (2) متوسط مستوى الصوت، بناءً على معيار IEC 60704-2-7:2020.
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