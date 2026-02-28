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هاتف لاسلكي

D2302B/90

استمتع بالرؤية

يتميّز هاتف D230 اللاسلكي من Philips بصوت عالي الجودة وشاشة كبيرة وواضحة بتصميم رفيع ومريح. استمتع بأوضاع خصوصية ذكية وراحة تامة وصوت مذهل، بتصميم بسيط لا يتطلّب استخدام اليدَين.

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استمتع بالرؤية

  • شاشة حجم 1,8 بوصات/إضاءة خلفية بيضاء

  • سماعة بميكروفون

  • سماعتان

شاشة سهلة القراءة حجم 4,6 سم (1,8 بوصات) مع إضاءة خلفية باللون الأبيض

موازن الصوت البارامتري يضمن صوتًا نقيًا وواضحًا

موازن الصوت البارامتري يضمن صوتًا نقيًا وواضحًا

تستخدم هواتفنا تقنية موازنة الصوت البارامترية في معالجة الصوت الرقمي لضبط الاستجابة الصوتية الراجعة حسب منحنى الاستجابة للتردد الخطي؛ مما يضمن إخراج صوت نقي وواضح في كل محادثة.

مرة الشحن الواحدة تضمن مدّة تحدث تصل إلى 16 ساعة

مرة الشحن الواحدة تضمن مدّة تحدث تصل إلى 16 ساعة

المواصفات التقنية

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