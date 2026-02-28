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جديد
DDL615LMAKB
DDL615-5HBS
صغير وآمن
يجمع DDL615-5HBS بين الحجم الصغير والأمان مع لوحة بسيطة بعرض 56 مم* لمختلف الأبواب. إعداد سهل عبر تطبيق Home Access. يتيح مستشعر بصمة الإصبع الذي يمكن التحكم به بقبضة واحدة فتح القفل بسرعة، فيما تحافظ إدارة رقم التعريف الشخصي عن بُعد على الوصول الآمن.
يعمل مع تطبيق Home Access*
رمز PIN للتحكم بالوصول من دون اتصال بالإنترنت
التحقق المزدوج
فتح القفل بسهولة بواسطة بصمة الإصبع
متوافق مع النُقرات طراز 4585 و6068
بعد ربط التطبيق Home Access والاتصال عبر Bluetooth، يمكن للمستخدمين من دون أي جهد إعداد القفل DDL615-5HBS. يتضمن هذا إضافة طرق فتح القفل وضبط مستوى الصوت وتمكين القفل الإلكتروني أو إزالة كل ذلك. يمكن أيضًا للمستخدمين الوصول إلى سجلات فتح القفل وسجلات جرس الباب وإشعارات التنبيه وسجلات تشغيل النظام. وبفضل الإعداد البسيط والسهل، يمكنك الاستمتاع براحة البال والراحة.
عند وجود زوّار عند الباب، يمكنك عن بُعد إنشاء رموز PIN للتحكم بالوصول من دون اتصال بالإنترنت، بغض النظر عن مكانك. اختر من بين الرموز لمرة واحدة* والصالحة لمدة 6 ساعات أو الرموز المتكررة* أو الرموز المحدودة المدة*، وشارك مع زوّارك رموز PIN للتحكم بالوصول هذه بهدف إتاحة الوصول بشكل مريح وآمن!
في وضع التحقق المزدوج، يمكنك اختيار أي طريقتَين من الطرق الثلاث لفتح القفل، بصمة الإصبع أو رمز PIN أو بطاقة المفتاح، للتعريف. ويجب التحقق من الطريقتَين كلتيهما بنجاح لفتح القفل، ما يضمن أمانًا إضافيًا لمنزلك.
المراجعات
تطبيق Home Access: يعمل DDL615-5HBS مع تطبيق "Home Access".
56 مم: تستند البيانات على القياسات الفعلية مع حدّ تسامح يبلغ ±2 مم.
رمز PIN للتحكم بالوصول: مصطلح عام لحلول PIN المؤقتة والمتنوعة، بما في ذلك الرموز لمرة واحدة والرموز المتكررة والرموز المحدودة المدة.
الرموز التي تُستخدم مرة واحدة: يمكن إنشاء ما لا يزيد على 10 رموز فريدة محددة المدة خلال ساعة واحدة.
الرموز المتكررة: إنها الرموز التي يمكن إعادة استخدامها في أوقات محددة من كل أسبوع.
الرموز محدودة المدة: تم تعيين الرموز لتكون صالحة لمدة زمنية محددة.
0,5 ثوانٍ: مستخرجة من تقرير اختبار داخلي.
ملاحظة بشأن الصورة: يتوافق هذا الطراز مع أنواع مختلفة من النُقرات. قد يختلف شكل اللسان عن ذلك الموضح في صور المنتج؛ لذا يُرجى الرجوع إلى مواصفات النُقرة المستخدمة.
6 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، وقد يختلف العمر الفعلي للبطارية بناءً على مدى استخدامها.
النطاق الآخر: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.
شكل اللسان: قد يختلف شكل اللسان عما يظهر في صور المنتج؛ لذا يرجى الرجوع إلى التكوين الفعلي للنُقرة ولسان القفل في المنتج المستخدم.