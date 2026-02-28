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  • اللمس لفتح القفل
  • اللمس لفتح القفل
  • اللمس لفتح القفل
  • اللمس لفتح القفل
  • اللمس لفتح القفل
  • اللمس لفتح القفل
  • اللمس لفتح القفل
  • اللمس لفتح القفل
  • اللمس لفتح القفل
  • اللمس لفتح القفل
  • اللمس لفتح القفل
  • اللمس لفتح القفل

7000 seriesقفل الدفع والسحب

DDL702SLAFCW/97

اللمس لفتح القفل

يمكّنك اتصال Wi-Fi من التحقق من سجلات الوصول من دون قيود على المساحة. تتوفّر ميزات فتح القفل بواسطة المستشعر الداخلي بالأشعة تحت الحمراء والقفل التلقائي وغيرها لتسهيل حياتك.

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أسهل بكثير مع اتصال Wi-Fi

اللمس لفتح القفل

  • الاستخدام البسيط بالدفع والسحب

  • وظيفة القفل التلقائي

  • مستشعر داخلي بالأشعة تحت الحمراء للفتح

  • اتصال Wi-Fi

وصول سهل إلى الإنترنت

وصول سهل إلى الإنترنت

تتيح لك وحدة Wi-Fi مضمّنة الاتصال بشبكة Wi-Fi من دون بوابة. يمكنك التحقق من سجلات الوصول إلى القفل الذكي ومعلومات رمز PIN عبر تطبيق EasyKey من Philips في أي مكان. ويؤدي التزويد برمز PIN لمرة واحدة عن بُعد إلى توفير الوقت على زوّارك. وبالتالي، لا داعي لأن تقلق بشأن انتظارهم أمام الباب لوقت طويل حتى إذا لم تكن في المنزل.

سيفتح الباب عند اكتشاف اليَد

سيفتح الباب عند اكتشاف اليَد

باستخدام مستشعر لمس ومستشعر بالأشعة تحت الحمراء على المقبض، يمكن فتح الباب بسهولة أكثر. وعندما تلمس اليَد مستشعر اللمس ويكتشف المستشعر بالأشعة تحت الحمراء ذلك، سيفتح القفل.

مجموعة التحقق توفّر أمانًا مزدوجًا

مجموعة التحقق توفّر أمانًا مزدوجًا

في وضع التحقق المزدوج، يمكنك فتح الباب بواسطة أي طريقتَين للتحقق (بصمة الإصبع ورمز PIN وبطاقة المفتاح)، ما يوفّر حماية مزدوجة للأمان المنزلي.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. 10 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، قد تختلف المدة الفعلية بناءً على مدى تكرار الاستخدام.

  2. نطاقات أخرى: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.

  3. قد تختلف لوحة المفاتيح الرقمية الموضحة في صور المنتج عن شاشة العرض الفعلي. يُرجى الرجوع إلى مظهر لوحة المفاتيح الرقمية في أثناء الاستخدام الفعلي.