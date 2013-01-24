كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة. إكتشف كلّ المميزات