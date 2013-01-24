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التحويل من USB-A إلى Lightning

DLC5206V/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning
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    التحويل من USB-A إلى Lightning

    DLC5206V/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن جهازَي iPhone وiPad

    التحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن جهازَي iPhone وiPad

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن جهازَي iPhone وiPad

    التحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن جهازَي iPhone وiPad

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      كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning

      مرونة تامة بفضل طول الكبل الذي يبلغ مترين / 6 أقدام

      قطعة غيار أو تبديل لكبل Apple Lightning

      قطعة غيار أو تبديل لكبل Apple Lightning

      كبل طويل للغاية لتحقيق الراحة وتسهيل الاستخدام

      أحيانًا، يكون كل ما تحتاج إليه لتحصل على الراحة وسهولة الوصول إلى جهازك هو كبل أطول

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        أجهزة iPhone وiPad وiPod
        تصميم يناسب أجهزة iPhone وiPad وiPod

      • مواصفات الكبل

        الطول
        متران (6 أقدام)
        الطول
        2  أمتار
        معدل الشحن الأقصى
        15  واط
        معدل نقل البيانات
        480 ميجابت في الثانية
        إصدار USB
        2.0

      • أبعاد العلبة

        الوزن الإجمالي
        0.049  كلغ
        الوزن الصافي
        0.032  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.017  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.108  رطل
        الوزن الصافي
        0.071  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.037  رطل
        EAN
        48‎ 95229 10383 2

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        40  سم
        العرض
        34.5  سم
        الارتفاع
        23  سم
        الطول
        15.7  بوصة
        العرض
        13.6  بوصة
        الارتفاع
        9.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        4,914  كلغ
        الوزن الصافي
        1.152  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        3,762  كلغ
        الوزن الإجمالي
        10,833  رطل
        الوزن الصافي
        2,540  رطل
        وزن العلبة فارغة
        8,294  رطل
        GTIN
        ‎1 48 95229 10383 9

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        19  سم
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        20.5  سم
        الطول
        7.5  بوصة
        العرض
        4.3  بوصة
        الارتفاع
        8.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0,694  كلغ
        الوزن الصافي
        0,192  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.502  كلغ
        الوزن الإجمالي
        1.530  رطل
        الوزن الصافي
        0,423  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1,107  رطل
        GTIN
        ‎2 48 95229 10383 6

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