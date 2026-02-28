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DLP1012U/00
بنك طاقة رفيع وقوي
قدرة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عند نفاد بطارية هاتفك الخلوي. إخراج USB (عدد 2)
10000 مللي أمبير في الساعة
منفذا شحن USB
بطارية ليثيوم بوليمر
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
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